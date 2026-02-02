MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

Lunedì il team ufficiale Honda ha presentato i colori per la stagione 2026, l'ultimo a farlo e quasi in concomitanza con l'inizio della pre-stagione MotoGP a Sepang, in contrasto con la fretta del costruttore di Tokyo di assicurarsi una stella per la sua formazione di piloti del prossimo anno.

Come anticipato da Motorsport.com giovedì scorso, Honda e Fabio Quartararo hanno raggiunto un accordo per unirsi a partire dalla prossima stagione, lasciando gli attuali piloti HRC, Joan Mir e Luca Marini, a lottare per un posto che ha anche molti altri pretendenti.

"Ogni anno si lotta con il compagno di squadra, quindi non cambierà molto", ha detto Mir lunedì da Sepang in una conferenza stampa virtuale. "Ognuno deve avere i propri obiettivi e sapere cosa vuole. Più che lottare con il mio compagno di squadra, quest'anno mi piacerebbe lottare per i podi e per vincere le gare, e se poi quella lotta fosse con il mio compagno, allora sarebbe la cosa migliore per il bene della HRC. Ma non so chi sarà il mio compagno di squadra, né se le voci su Quartararo siano vere. Devo concentrarmi sulle mie cose, ho una stagione davanti a me e c'è molto lavoro da fare", ha detto, cercando di eludere la domanda il pilota maiorchino.

Mir è arrivato alla Honda nel 2023, forse nel momento peggiore del costruttore, una crisi che si è protratta nel 2024 e in parte del 2025, quando le cose hanno iniziato a migliorare, al punto che la RC213V di quest'anno è "la moto della speranza".

Joan Mir, Honda HRC Foto di: Honda Racing

"Senza dubbio è l'anno che sembra più promettente e motivante. L'anno scorso è stato un anno di transizione, sono riuscita a fare delle buone gare alla fine dell'anno e a dimostrare il mio potenziale in alcuni momenti. Abbiamo migliorato la base della moto e ora gli ingegneri hanno avuto il tempo di consolidare tutte queste informazioni e migliorare i punti deboli che ci portavano al limite".

"Sono molto ottimista, è l'anno in cui sento che la moto è più pronta. Stiamo tutti portando avanti questo progetto molto bene. Sono felice di vedere che tutti gli sforzi che abbiamo fatto stanno finalmente dando i loro frutti. Ma bisogna essere cauti, a volte l'euforia di iniziare può giocare brutti scherzi, con dichiarazioni troppo ottimistiche. Tutti vogliamo conquistare il mondo, ma ora tutto dipende dal fare un buon test e una buona pre-stagione per arrivare in Thailandia preparati".

Con il suo futuro incerto e la necessità di fare bene per poter continuare, Mir dovrà cercare un equilibrio tra il dare il massimo e il non oltrepassare il limite, per evitare le cadute che lo hanno perseguitato lo scorso anno.

"La cosa più importante è che riusciamo a migliorare la moto nella pre-stagione e che questo ci permetta di avere un buon pacchetto con cui gestire i limiti. Migliore è la moto, più potremo gestire quel rischio", ha spiegato. "Non mi considero un pilota che è sempre alla disperata ricerca di un contratto, concentrandosi solo su quello. Continuerò con la stessa mentalità per tutto l'anno, facendo un buon lavoro. Se questo accadrà , sono convinto che le offerte arriveranno", intuisce.

Un futuro incerto per il maiorchino

L'accordo tra Quartararo e Honda ha colto di sorpresa anche gli stessi protagonisti. Da anni si parla della necessità di implementare delle finestre di contrattazione, cosa che ora viene sostenuta dalla maggior parte dei piloti.

"Sono sicuro che in questo momento tutti i piloti sarebbero d'accordo sul fatto che non si può chiudere tutto così presto, a nessuno piace, a meno che non si sia molto sicuri di voler continuare in un posto", riflette. "Se chiudi un contratto così presto, poi può succedere che entrambe le parti se ne pentano", dice, e viene in mente il passaggio di Jorge Martin all'Aprilia due anni fa.

"L'ideale sarebbe come prima, iniziare a parlare a Jerez (prima gara in Europa) e da lì concretizzare le cose. Ma stiamo andando così veloce che dovremo tutti svegliarci e iniziare a gestire le nostre strategie nel modo migliore".

"Il problema è che devi adattarti un po' al mercato, non puoi rispettare le scadenze che sicuramente vorresti. Devi adattarti a ciò che fanno gli altri ed adeguare la tua strategia, quindi bisogna mettersi al lavoro molto velocemente", ha concluso in riferimento alla definizione del suo futuro.