MotoGP | Mir: "Il crash con Fabio? Non mi aspetto una penalità"

Una delle immagini della giornata di sabato a Portimao è stata quella di vedere i due piloti Repsol Honda uscire per primi insieme per la Q1, con Joan Mir davanti e Marc Marquez nella sua scia. Dietro al campione del mondo 2020, il catalano ha fatto un giro spettacolare battendo il record del circuito con il crono di 1'37”675, un tempo che gli ha praticamente assicurato un posto nella lotta per la pole. Marc ha deciso di non restituire il favore a Mir, né al primo né al secondo run, in cui è rimasto ai box.

Alla fine, Marquez è riuscito a passare alla Q2 e a conquistare la pole, mentre Mir non è riuscito a superare il primo turno di qualifiche, è partito dalla 14esima posizione della griglia e nei primi giri si è toccato con Fabio Quartararo, finendo a terra. Quando a Mir è stato ricordato che Marc non aveva ricambiato il favore, il pilota della Honda ha ammesso di non aspettarsi nulla da nessuno.

"È chiaro che l'aiuto è sempre molto buono, mi aspettavo di riuscire a passare in Q2 con il mio tempo, ma anche se non avessi dato la scia a Marc non avrei abbassato il mio tempo, cosa che invece è riuscito a fare lui dietro di me. È normale che non abbia ricambiato il favore perché aveva la gomma fresca per la Q2, che lo ha aiutato a lottare per la pole. La verità è che non mi aspetto nulla, ma per la prossima volta so come devo gestire queste situazioni, non perché sia Marc, assolutamente. Semplicemente non darò la scia tanto per darla, perché sono io il primo ad averne bisogno”.

Joan Mir, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Miquel Liso

Di fronte a questa situazione Mir deve essere un po' più furbo: "Sì, ma è il primo weekend, bisogna capire come funziona il nuovo format, quale gomma mettere davanti, giocare a prendere la scia è una virtù che ha Marc, che in una giornata complicata, con un ritmo simile, è salito sul podio e io non ho finito la gara", si è lamentato.

Il risultato di Marc può essere incoraggiante o demotivante per il suo compagno di squadra? Secondo il maiorchino è tutt’altro che demotivante: "È incoraggiante, perché significa che la moto è in grado di farlo. È chiaro che nella gara di domani ci saranno più giri e allora vedremo un po' di più il vero potenziale. Oggi è andata male a causa delle qualifiche, e Marc lo ha capito molto bene da molto tempo, sa perfettamente cosa deve fare e come farlo, è questo che dobbiamo imparare da lui".

Il nuovo format del weekend ha visto una Sprint molto aggressiva: "È chiaro che in questo momento sono molto accalorato per come è andata la gara. La Sprint di oggi è stata una pazzia. Il primo giro l'ho vissuto... era una pista dove è molto difficile sorpassare e i piloti dal 10° al 15° posto volevano vincere al primo giro. È stato davvero pazzesco. Mi piace il format, ma è complicato, c'è più rischio, ora i fine settimana sono più rischiosi".

Infine, il campione del mondo 2020 ha spiegato il suo contatto con Fabio Quartararo che si è concluso con una caduta per il pilota della Honda: "Dalle immagini si vede chiaramente, Quartararo cerca, come in ogni curva, di superare qualcuno, rimane lì senza passare, apre un po' la traiettoria, lo passo all'interno e quando torna indietro cado. Non credo sia colpa di Fabio perché non mi ha visto, ma non è nemmeno colpa mia perché stavo guidando sulla linea, non ho superato la linea e non sono andato contro di lui. Non mi aspetto una penalità, tutt'altro", ha detto Mir, che è stato convocato dai commissari per studiare l'azione.