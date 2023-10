MotoGP | Mir: “Honda sa chi resta, spero mi presti più attenzione”

Joan Mir è arrivato alla Honda un anno fa sapendo che si trattava di un cambiamento molto complicato, ma era anche spinto dall'uscita dal mondiale di Suzuki, che non gli lasciava molte altre opzioni. La situazione, però, è completamente cambiata: dall'ingresso nel "regno" di Marc Márquez, Mir è ora diventato il pilota più esperto della Casa di Tokyo, un ruolo per il quale spera "che mi prestino più attenzione di quanto non facessero prima".

Da qualche Gran Premio a questa parte, soprattutto dopo la buona prestazione al GP d'India, dove si è classificato quinto, Mir sembra affrontare i fine settimana con più entusiasmo rispetto alla prima metà della stagione, quando difficilmente finiva in piedi in una qualsiasi domenica.

"Non riesco ancora a divertirmi alle gare, ma ho fatto progressi sotto l'aspetto mentale, prendendo le cose in modo diverso, cercando di godermi le piccole cose, i pochi momenti positivi in moto, come un buon risultato in una sessione di prove o una buona sensazione in gara. Invece di vedere tutto ciò che è negativo, vedo più cose positive, e questo mi permette di essere in uno stato d'animo migliore e mi aiuta ad affrontare la stagione", ha spiegato.

Nonostante il buon umore, Mir non ha ancora una moto da domare: "In questo momento dobbiamo essere pazienti, dobbiamo prendere il momento attuale nel modo migliore e sono contento di come lo sto gestendo, perché non è affatto facile. Ma dobbiamo aspettare e vedere cosa porteranno a Valencia e, nel frattempo, cercare in alcune delle gare rimanenti di fare come in India e di essere vicini al podio, cercando di ottenere un buon risultato. È l'unica cosa a cui penso in questo momento".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alberto Puig, Repsol Honda Team Team Principal, Joan Mir, Repsol Honda Team

Inoltre, non ha grandi notizie sulla direzione che prenderà lo sviluppo della RC213V 2024: "È chiaro che la situazione non si risolverà da un giorno all'altro, ma so anche molto bene che, per quanto possa gestirla bene, non voglio avere un altro anno come questo, non posso permettermelo. Dobbiamo fare le cose per bene il più possibile, in modo che queste persone capiscano e portino avanti qualcosa che mi permetta di avere una stagione più confortevole come questa".

Da qualche settimana la Honda sa che Marc Márquez non ci sarà l'anno prossimo e che Mir dovrà prendere le redini della squadra: "Non me ne sono ancora accorto, nei team, e soprattutto nei factory team, un pilota è molto indipendente dall'altro, è come se fosse un'altra squadra, non mi accorgo molto di quello che succede dall'altra parte del box, ma solo di quello che succede nella mia parte del team e del feedback con i giapponesi. È chiaro che sanno chi resta e che devono prestare più attenzione a me rispetto a prima", dice.

Ciò che è migliorato rispetto all'inizio della stagione è che c'è più contatto con i capi giapponesi: "Sì, non tutti i fine settimana, ma alcuni giovedì o venerdì vengono a dirci che stanno lavorando e che dobbiamo essere fiduciosi. Oggi, per esempio, è venuto Ken Kawauchi e abbiamo parlato un po', ci ha dato fiducia e ci ha spiegato un po' cosa ci porteranno, e questo è positivo".

Approfittando della partenza di Marc e del fatto che il suo team di esperti rimane alla Honda, Mir potrebbe prendere in considerazione un cambiamento per il 2024. "Per il momento siamo così come siamo", dice.

E sul suo futuro compagno di squadra... "È difficile, mettendomi nei panni di Alberto, non è facile portare qualcuno qui adesso. La moto non funziona, e chiunque arrivi non deciderà, come è successo a me l'anno scorso, la decisione viene presa dal pilota che è qui, come lo è stato Marc fino ad ora", conclude.