MotoGP | Mir: "Honda è una sfida motivante, non spaventosa"

Joan Mir non è più apparso pubblicamente da quando Honda ha annunciato che sarà il nuovo compagno di squadra di Marc Marquez nel team ufficiale nel 2023. Il maiorchino si è infortunato al primo giro della gara del Red Bull Ring e, dopo aver saltato il weekend e i test di Misano, tornerà in azione questo fine settimana al Gran Premio di Aragon.

Giovedì mattina, il pilota della Suzuki si è sottoposto a un controllo medico ed è stato autorizzato a partecipare alla FP1 di venerdì.

"Mi hanno fatto correre su una gamba sola in una stanza, quindi il mio piede è un po' gonfio", ha riso Joan Mir per certificare che aveva superato i test a cui è stato sottoposto nella clinica del circuito.

"Mi sento bene, non sono al cento per cento, so che mi farà male, ma non volevo perdere due gare. La chiave sarà recuperare bene, usare il ghiaccio e non infiammare il piede. Cercherò di stare il più avanti possibile nella FP1, è importante dopo aver perso un weekend e due giorni di test", ha aggiunto in riferimento a Misano.

Durante la conferenza stampa ufficiale che ha aperto il Gran Premio di Aragon, Mir ha incrociato alcuni membri della HRC, che sarà la sua nuova casa a partire dal 2023, e gli è stato chiesto ripetutamente di parlarne, ma non poteva essere altrimenti.

"Bisogna essere educati e salutare", ha detto. "Sono molto felice di questo annuncio, perché mi è stato chiesto del futuro per molte gare e sono un po' sollevato di aver avuto questa conferma, anche se ora mi chiederanno di altre cose", ha proseguito.

"Non arrivo nel momento migliore della Honda e lo sappiamo tutti, ma sappiamo anche che marchio è e il potenziale che può avere, quindi arrivare in questo momento e in questo modo rende la sfida e dà più interesse che farlo in un buon momento, come è successo in passato", ha detto.

"Ora cercherò di finire la stagione nel miglior modo possibile con la Suzuki e poi ci aspetta una bella sfida".

Mir ha ammesso di aver già scambiato le prime parole con il suo nuovo compagno di squadra Marc Marquez.

"Ci siamo incontrati all'inizio della settimana, che ci siamo allenati qui al Motorland, e mi ha dato il benvenuto, quindi abbiamo parlato solo di questo".

Non è una missione facile quella che lo attende. Basta guardare all'ultimo anno di Dani Pedrosa, al passaggio di Jorge Lorenzo o ora, più recentemente, di Pol Espargaro, per capire che la Honda non è una moto facile da domare.

"La sfida è motivante, non spaventosa. È chiaro che la difficoltà del resto è ciò che lo rende interessante. Credo che quando sono arrivato alla Suzuki non fosse un buon momento nemmeno per loro, era un progetto a lungo termine e l'abbiamo portato avanti tutti insieme. Vengo da una squadra con cui abbiamo lottato e ce l'abbiamo fatta, non vedo perché non dovremmo fare bene con loro", ha detto prima di avvertire, quasi supplicare, di fermare le domande sulla sua nuova squadra.

"Per contratto non posso parlare molto di Honda e non credo sia la cosa giusta da fare dal punto di vista etico", ha detto, cercando di risolvere la questione, prima che gli venissero riproposte le stesse domande. Anche perché indossare i colori Honda nel motociclismo è il sogno di ogni pilota.

"Non posso mettermi nei guai, in questo momento esprimere i miei sentimenti può crearmi un problema", ha avvertito.

Ha solo aggiunto: "Tutto ciò che Marc Marquez può migliorare della moto quest'anno sarà ottimo per me. Poi, quando arriverò, penseremo se dovremo cambiare qualcosa", in riferimento al suo stile di guida.

Lo spagnolo ha dimostrato grande professionalità e rispetto nei confronti di una squadra, la Suzuki, che a fine stagione sbatterà la porta e lascerà il Campionato del Mondo MotoGP. Nonostante ciò, Joan vuole concludere nel migliore dei modi.

"È difficile avere motivazioni in questa parte finale della stagione, abbiamo avuto un anno complicato e ora un infortunio: non era niente di grave, ma mi ha fatto fermare di colpo. Ma credo anche che lavorare, recuperare in queste due settimane, mi abbia dato la voglia di arrivare qui e fare bene. Mi ha motivato, cosa di cui avevo bisogno perché non siamo nel momento migliore, né per la Suzuki né per me stesso. Non vedo l'ora di ottenere buoni risultati e di finire con un buono stato d'animo, soprattutto per me".

Campione nel 2020, Mir non ha un chiaro favorito per il titolo di quest'anno. "Non ho preferenze, ma vedo che Pecco Bagnaia sta facendo progressi nelle ultime gare. Vedo anche che Fabio Quartararo è sempre lì, e che Aleix Espargaro non ha avuto le piste migliori per lui nelle ultime gare. Ma Pecco sta andando molto forte e Fabio dovrà gestirlo e fermare un po' questa striscia, perché altrimenti le rosse hanno la possibilità di vincere", ha concluso riferendosi alla Ducati.