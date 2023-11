MotoGP | Mir eredita lo staff di Marquez, guidato da Santi Hernandez

Come ci si poteva aspettare, Honda ha comunicato ieri al team tecnico di Marc Marquez, guidato dall’ingegnere di pista Santi Hernandez, che da questo martedì inizierà a lavorare con Joan Mir e non Luca Marini, nuovo arrivato e sostituto del pilota di Cervera. Honda ha atteso fino all’ultimo momento, una volta conclusa la stagione domenica, sia per informare il maiorchino sia i tecnici che lavoreranno insieme la prossima stagione.

Mir ha debuttato con Honda nei test di Valencia dello scorso anno con Ramon Aurin come capo tecnico, ma una manovra dell’ingegnere, insieme a Honda, lo ha collocato nel test team. Honda ha così promosso l’italiano Giacomo Guidotti da LCR per farlo diventare capo tecnico del maiorchino nella sua prima stagione in sella alla RC213V.

Così, Santi Hernandez diventerà il terzo capo tecnico di Mir da quando è arrivato in Honda. Si viene a creare così una circostanza curiosa per cui Marquez, nel suo nuovo team Gresini, avrà Frankie Carchedi come tecnico, proprio colui che era in Suzuki quando Mir ha vinto il mondiale nel 2020.

Luca Marini entrando hoy por primera vez al box del Repsol Honda

Oltre a Hernandez, lavorerà con Mir il resto dei meccanici che hanno affiancato Marc Marquez negli ultimi anni, con Carlos Liñan come capo meccanico. L’unico che non ci sarà è Jordi Castellá, che è stato promosso al ruolo di coordinatore nel team HRC. Il team tecnico con cui ha lavorato Mir quest’anno, capitanato da Guidotti, sarà nel lato del box di Marini, che già quest’oggi ha preso posto nel box Repsol Honda.

Oltre Marquez, nel mondiale Santi Hernandez ha lavorato con piloti come Álex Crivillé, Álex Barros. Inoltre, è stato per quasi due decenni nel team di meccanici di Valentino Rossi, ma non potrà lavorare con suo fratello, che è nell’altro lato del box.