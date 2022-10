MotoGP | Mir e Rins potranno provare la Honda nei test dopo Valencia

Carica lettore audio

Dopo la conferma dell’addio di Suzuki alla MotoGP al termine di questa stagione, sarebbe stato strano che la Casa di Hamamatsu ponesse limiti alla sua attuale coppia di piloti, che l’anno prossimo correrà con Honda, nello specifico Joan Mir nel team ufficiale e Alex Rins in LCR.

In ogni caso, se si considera l’incongruenza che c’è al vertice di Suzuki, non sarebbe nemmeno così strano. Non bisogna dimenticare le due giornate di test programmate per questa settimana a Motegi, dove Takuya Tsuda proverà una nuova aerodinamica che, nel migliore delle ipotesi, sarà adottata solo in occasione dell’ultima gara in calendario.

Nonostante i due piloti potranno provare la Honda, ci sono delle limitazioni in termini di immagine e comunicazione che entrambi dovranno rispettare. Per esempio, non potrà figurare né sulla moto né sulla tuta il logo di quella che sarà la loro nuova marca. Sono anche condizionati al momento di rilasciare dichiarazioni, dato che non potranno fare alcun tipo di confronto esplicito tra le due moto.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In questi ultimi anni, la maggior parte dei costruttori libera da subito i piloti che cambiano struttura, affinché possano iniziare il lavoro di adattamento il prima possibile. Il caso contrario più eclatante è stato quello del 2003, quando a fine stagione Honda non aveva dato il permesso a Valentino Rossi di salire sulla Yamaha nei test di fine anno. Il Dottore ha dovuto attendere fino al 2004 prima di salire sulla M1 per la prima volta.

Da parte sua, Honda ha dato il permesso a Pol Espargaro di effettuare i test di Valencia con la RC16 del team GasGas Tech 3, con cui ha firmato fino al 2024. Anche KTM ha dato l’ok a Miguel Oliveira per salire sull’Aprilia nel primo test del 2023, che si svolgerà sul Circuito di Cheste martedì 8 novembre.