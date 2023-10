MotoGP | Mir è pronto a prendere in mano lo sviluppo della Honda

Con la partenza di Marc Marquez a fine stagione, la Honda vuole ripartire da zero con una moto che la riporti ai livelli di competitività necessari per lottare con i costruttori europei che attualmente dominano la MotoGP.

Ora che è stato ufficializzato che il sei volte campione con il marchio alato non ci sarà più, tutti gli occhi sono puntati su Joan Mir, l'unico pilota che attualmente ha un contratto 2024 con il team ufficiale.

Senza Marc, il maiorchino, nonostante sia al suo primo anno con HRC, diventerà il veterano. "Vediamo chi mi affiancherà, perché forse non sono io il veterano della squadra", ha detto Mir a Motorsport.com.

Il campione 2020 non si sottrae alla responsabilità di guidare lo sviluppo della RC213V del prossimo anno. "Ho avuto esperienze simili in passato e ha funzionato, perché non farlo ora?", si chiede il numero 36.

"Nella situazione attuale posso avere un po' più di controllo sulle decisioni. Chiunque metteranno l'anno prossimo sarà nuovo, come è successo a me l'anno scorso quando sono arrivato alla Honda a Valencia, dove la direzione in cui moto doveva andare la moto, logicamente, è stata impostata da Marquez, che aveva la maggiore esperienza", spiega.

Mir è arrivato alla Suzuki nel 2019 come rookie, trovando nel team un Alex Rins che era già stato con la squadra per due stagioni. "È la stessa cosa che è successa quando sono arrivato alla Suzuki, all'epoca era Alex a decidere il motore che andava bene perché aveva più esperienza, quello del 2020 è stato deciso da me. Se ora posso prendere una decisione, sarà molto positivo per me", ha aggiunto.

Anche se finora tutto il peso dello sviluppo della HRC è ricaduto sulle spalle di Marquez, perché la Honda non ha voluto ascoltare troppo nemmeno gli altri piloti, Mir ritiene che i criteri non differissero in modo straordinario.

"Vi dirò anche che i miei commenti e quelli di Marc sono sempre stati molto simili, anche se quando si è trattato di decidere la moto (al test di Misano di settembre), lui ha messo subito da parte il prototipo 2024, mentre io volevo provarlo più a fondo. La situazione è cambiata un po', ma per quanto riguarda lo sviluppo siamo sempre stati molto vicini", ha detto.

Dopo che Mir ha accettato di assumere la guida dello sviluppo della moto, agli ingegneri della HRC non resta che ascoltare. "Sembra che ci ascoltino, ma la moto che hanno portato a Misano non va nella giusta direzione", ha detto.

Joan Mir, Repsol Honda Team, al manillar del prototipo de la RC213V de 2024 en el test de Misano del pasado mes de septiembre Photo by: MotoGP