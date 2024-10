MotoGP | Mir contro i commissari: "Dovevano dare un long lap a Marquez"

L'ottavo posto di Johann Zarco è il miglior risultato raccolto da un pilota Honda nel Gran Premio della Thailandia di MotoGP, ma tra le fila della Casa giapponese c'è anche chi recrimina. Ed è questo il caso di Joan Mir, che per buona parte della gara di Buriram, sfruttando anche la pista bagnata, era stato nel trenino che lottava per la top 10.

Poi un calo improvviso delle prestazioni della sua RC213V lo ha fatto scendere di diverse posizioni, anche se il crollo definitivo è arrivato quando un Marc Marquez in rimonta dopo una caduta lo ho scarenato in staccata alla curva 3, mandandolo larghissimo e facendogli perdere tantissimo tempo.

"Ho fatto del mio meglio, sabato eravamo competitivi nella Sprint, credo che avrei meritato più di un punto. Abbiamo avuto un calo di prestazioni della moto dal 15° o 16° giro in poi, tutti mi passavano. Prima stavo lottando per la top 10, ma poi ho perso tante posizioni e dobbiamo capire perché", ha detto un Mir particolarmente rammaricato a fine giornata.

"Credo sinceramente che avremmo meritato molto di più, ma per motivi esterni non siamo riusciti ad ottenere un buon risultato", ha aggiunto, con un chiaro riferimento al contatto con Marquez, che è stato sanzionato solamente con un "drop one position". E poi ha proseguito: "Io commento sempre queste cose e mi si rivolta contro. Allora lascio a voi il compito di giudicare questa azione e, soprattutto, di giudicare la penalità".

A questo punto però il maiorchino è stato incalzato ulteriormente, facendogli notare che l'otto volte campione del mondo aveva tentato di scaricargli la responsabilità, dicendo di chiedere lumi sull'incidente proprio a Mir durante le interviste televisive.

Joan Mir, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Come devo spiegarlo io? E' lui che deve spiegarlo, io non ho gli occhi dietro, non sapevo di avere un pilota dietro. Ho frenato, avevo Nakagami davanti a me e poi quando è arrivato voleva superarci entrambi, o non so cosa volesse fare. Ma mi ha colpito sulla spalla, dietro la schiena, e io non ho gli occhi lì. Mi ha portato fuori dalla pista, come se dovessi fare una long lap penalty e lui ha continuato. Ecco cosa è successo", ha detto, dando la sua versione dei fatti.

Dopo aver provato in un primo momento a non esprimere giudizi, poi si è lasciato andare nuovamente nei confronti dell'operato, secondo lui poco adeguato, del collegio dei commissari: "Non è professionale che chi viene pagato per giudicare non sappia dare una penalità. Non possono non vedere che lui ha continuato a recuperare posizioni, mentre io alla fine ne ho perse tre quando mi ha colpito. Non è giusto il modo in cui prendono le decisioni. La situazione più logica quando succede qualcosa di questo tipo, ed è capitato anche a me in passato, è quella di dare una long lap penalty. Probabilmente è l'unico modo per fargli perdere le stesse posizioni che ha perso quello che è stato colpito".

A questo punto è stato chiesto nuovamente anche a Marquez di esprimersi sull'accaduto e il pilota del Gresini Racing ha raccontato una dinamica differente, che però non ha il supporto delle immagini televisive, che mostrano solo la parte del contatto. Tuttavia, l'otto volte campione del mondo ha detto anche di aver accettato la penalità che gli è stata comminata.

"Il contatto con Mir? Non so come sia sembrato in TV, ma quando siamo arrivati in staccata eravamo appaiati prima di toccare i freni. Ho pensato che avrebbe ceduto, perché se vedi uno che è caduto, si rialza e ti riprende, è evidente che ne ha più di te. Quando siamo entrati in curva io non sono riuscito a frenare la moto, perché c'era bagnato e perché il mio freno posteriore si era rotto nella caduta, quindi ci siamo toccati. Sono stato penalizzato, l'ho accettato e ho scontato la penalità. Questo è quanto", ha detto a riguardo il #93.