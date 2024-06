MotoGP | Mir ammette: "La priorità è continuare con Honda"

Il campione del mondo 2020 rimarrà con la Honda per le prossime due stagioni, come annunciato da Motorsport.com qualche giorno fa, anche se Joan Mir ha continuato a fare il vago sull'argomento giovedì, in vista del Gran Premio d'Olanda di questo fine settimana, sul leggendario circuito di Assen.

"La priorità è rimanere con Honda, da circa un anno", ha detto Mir quando gli è stato chiesto del rinnovo con la Casa di Tokyo. "Ho firmato per Honda nel momento peggiore della storia del marchio", ha ricordato Mir, parlando della sua firma con HRC nell'aprile 2022, quando era ancora un pilota Suzuki.

"Penso che la mia storia con Honda non sia ancora finita. Quindi se lascio la Honda avrò la sensazione di aver fallito", ha chiarito il maiorchino, che ha solo 26 anni nonostante abbia già accumulato una grande esperienza nella classe regina.

Anche se Mir avrebbe voluto migliorare e progredire nello sviluppo della RC213V prima di prendere la decisione di continuare con il progetto, è consapevole che ci sono dei rischi. "Ovviamente vorrei vedere se i miglioramenti funzionano prima di rinnovare, ma questa è la MotoGP, e se aspetti sei fuori", ha proseguito, consapevole che la griglia di partenza del 2025 è in via di definizione.

Oltre alle condizioni economiche che la Honda mantiene nei confronti di Mir, alle quali nessun team di MotoGP con posti liberi può arrivare, il maiorchino ha visto segnali positivi nei test di Jerez, quando ha detto alla Honda che avrebbero dovuto abbandonare la strada dello sviluppo intrapresa fino a quel momento per quella che lui considerava giusta. I tecnici lo hanno ascoltato e questo ha convinto il pilota.

Tuttavia, lo sviluppo si è un po' arenato e non ci sono stati nuovi sviluppi, e se confrontato con la velocità con cui la Yamaha sta lavorando, la cosa diventa ancora più preoccupante. "Se avessimo nuove parti faremmo dei test, come fa la Yamaha. Non abbiamo bisogno di girare per fare il set-up. Non mi aspetto che si vada molto avanti. Penso che a settembre avremo cose importanti però", ha riferito.

"Penso che quello che verrà sarà migliore. Sono sicuro che saremo vicini. In questa stagione non abbiamo avuto molta fortuna perché il motore che è stato scelto ci ha rallentato", ha concluso il maiorchino.