MotoGP Malesia
MotoGP | Miller spiega lo sfogo in pitlane: "Sembriamo dei c******i"
L'australiano ha provato a giocare un jolly nella Sprint di Sepang, ma quando è rientrato per il cambio moto la sua M1 da bagnato non era ancora pronta. Cosa che lo ha fatto andare letteralmente su tutte le furie.
Richard Asher Rachit Thukral
Pubblicato: 31 ott 2026, 14:19
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Jack Miller ha raccontato di essersi scusato con il Prima Pramac Racing per la reazione avuta durante la Sprint del Gran Premio della Malesia di MotoGP. Le telecamere hanno ripreso l'australiano gesticolare ed urlare contro il suo team, incluso il capotecnico Giacomo Guidotti, dopo che la sua scommessa di cambiare moto alle prime gocce di pioggia è andata storta.
In quello che ha definito un "malinteso", Miller è arrivato al suo box alla fine del secondo giro scoprendo che la sua seconda moto, quella che avrebbe dovuto essere assettata per il bagnato, non era pronta. Avendo perso parecchio tempo, oltre alla calma, alla fine "Jackass" ha quindi deciso di non riprendere la corsa.
"Ho parlato con Giacomo prima della gara, e gli ho detto: 'Tieni pronta la moto'. Nella mia testa significava: tieni pronta la moto immediatamente. Nella sua, era tipo quattro o cinque giri. Quindi, è stato un malinteso. E sì, purtroppo oggi sembriamo dei coglioni".
Miller ha poi spiegato che la decisione di rientrare era stata sua. "È stata colpa mia," ha detto. "Ho visto alcune gocce sulla visiera nelle curve 7 e 8, e poi alla 9 e alla 10... e ho pensato: 'Bene, il prossimo giro sarà bagnato'".
"Qui in Malesia, in generale, quelle curve sono sempre i primi punti che si bagnano. La pioggia arriva sempre da quella parte e, come ho detto, avevo già preso diverse gocce alla 7 e alla 8".
"Sì, sono rientrato presto. Voglio dire, eravamo in 17° o 18° posizione. Quindi i punti erano improbabili rimanendo in pista. Sono rientrato, ma purtroppo la moto non era pronta".
"Pensavo che dovessimo solo togliere le termocoperte. Ma poi, quando ho visto la pistola pneumatica sulla pinza andare nella direzione sbagliata, ho capito che la gomma non era nemmeno stata cambiata. Quindi ho capito che a quel punto la partita era finita".
Jack Miller, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Tuttavia, Miller ha spiegato di essere riuscito a calmarsi piuttosto rapidamente e di essere già chiarito con il suo capotecnico.
"Mi sono scusato per la mia reazione, ma voglio dire, in quel momento, quando arrivi, sei ancora in gara," ha spiegato. "E nella mia testa, non avrei preso quella decisione se non avessi pensato che fosse valida".
Alla fine, cambiare moto non sarebbe stata la decisione corretta in ogni caso. Diversi altri piloti con poco da perdere hanno provato la stessa mossa, ma la pioggia non è mai diventata abbastanza intensa da giustificare le gomme da bagnato. Anzi, la beffa per loro è stata che il diluvio è arrivato proprio subito dopo la bandiera a scacchi.
"Nella mia testa, pensavo di avere una possibilità di vincere in quel momento, per via del tempismo e di tutto il resto," ha detto Miller. "Ma, a prescindere da questo, la pioggia non è arrivata fino a dopo la bandiera. Ma come ho detto, eravamo in 17° o 18° posizione. Valeva la pena tentare", ha concluso.
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