MotoGP | Miller: “Sorpasso di Quartararo rischioso, non è la prima volta”

L’Indonesia doveva rappresentare il riscatto di Ducati dopo Lusail, eppure anche nella seconda gara della stagione il team ufficiale è rimasto fuori dal podio. Jack Miller è stato il migliore dei portacolori ufficiali, avendo chiuso la gara in quarta posizione. L’australiano è stato in grado di sfruttare le condizioni di bagnato, a lui congeniali, per fare una rimonta dalla nona posizione della griglia.

Tuttavia, anche la pioggia caduta a Mandalika che ha costretto la Direzione Gara a rimandare la partenza, non è stata dalla parte di Miller. Il pilota Ducati si è portato al comando nei primi giri, salvo poi essere superato da tre piloti, raccogliendo una quarta posizione che non lo rende nemmeno il migliore dei ducatisti. Davanti a lui c’è infatti Johann Zarco, terzo con la Desmosedici del team Pramac.

In una gara ricca di incertezze e disputata in condizioni decisamente insidiose, Miller si è arreso allo strapotere di Miguel Oliveira, che gli ha tolto il comando nelle fasi iniziali andando a vincere la sua prima gara dell’anno. Alle spalle del portoghese però si sono consumate lotte e duelli sotto l’acqua che hanno lasciato con il fiato sospeso. Alcune di queste erano proprio le bagarre per le restanti posizioni del podio, per cui hanno combattuto lo stesso Miller e Fabio Quartararo.

Il campione del mondo in carica, in piena crisi nelle fasi iniziali, ha risalito la china da metà gara, sferrando attacchi incredibili che lo hanno portato a passare sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione. Tra i sorpassi effettuati da “El Diablo”, uno in particolare è finito sotto i riflettori di Miller. L’australiano infatti si è detto contrariato di una manovra del pilota Yamaha ai suoi danni, ritenendola eccessivamente rischiosa e non necessaria nelle condizioni in cui si stava correndo.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Non è stata una lotta, appena l’ho superato, ha portato la sua moto dalla parte della mia gamba, un po’ come ha già fatto con Zarco”, afferma Miller. “Una volta che qualcuno ti sorpassa, non penso sia necessario accelerare immediatamente verso la gomma anteriore. Ne parlerò con lui, perché non è la prima volta che capita. Inoltre lo abbiamo visto anche con Johann. Puoi superare, va bene. Ma questo non significa che devi aprire il gas e sperare che la mia gomma anteriore mi faccia cadere”.

Con il sorpasso decisivo, Quartararo ha scalzato Miller dalla terza posizione, tagliandolo di fatto fuori dal podio. Il portacolori Ducati ritiene inoltre che in quel momento della gara avesse un passo migliore rispetto all’avversario della Yamaha: “Non penso sia giusto e tra l’altro è passato anche sul lato della mia tuta. In quel momento della gara io avevo un passo decisamente migliore. Partivo dalla nona posizione della griglia e lui era in pole. Solo che io ero più veloce di lui, è stato un rischio non necessario in quel momento, ecco tutto”.