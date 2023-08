MotoGP | Miller si sente più sereno e sicuro di sé che mai

Jack Miller ha solo 28 anni, il che lo rende il nono pilota più anziano della MotoGP, ma il quinto più esperto della categoria. Dopo aver guidato moto Honda e Ducati per team satellite, ha trascorso due stagioni con i colori del team ufficiale Ducati prima di passare quest'anno in KTM. L’australiano, che potrebbe diventare il primo pilota della MotoGP a vincere con tre marchi diversi, si sente più completo che mai.

"Sento che sto migliorando", ha detto Miller al Podcast ufficiale della MotoGP. "So cosa aspettarmi, non sono più così agitato o stressato. Ovviamente prendo ancora il lavoro con la stessa serietà, ma con l'esperienza e il tempo che si passa a farlo, ci si trova a proprio agio nelle situazioni scomode".

"Anche dopo una pausa di cinque settimane come quest'estate, so a cosa vado incontro, mentre quando ero più giovane sarei stato più stressato, chiedendomi cosa sarebbe successo, quali sarebbero state le sensazioni sulla mia moto e anche solo la fiducia nella mia capacità di guidare la moto, dove sono sulla moto e come mi ci sento".

Quando era più giovane, Jack Miller ha vissuto alcuni momenti difficili che hanno forgiato il suo carattere e gli hanno permesso di progredire. Una lezione che ricorderà in particolare è stato l’incidente che ha causato con l’allora compagno di squadra Cal Crutchlow nel GP di Gran Bretagna del 2015, durante la sua prima stagione in MotoGP e quando arrivava direttamente dalla Moto3. Quell'errore lo ha aiutato a misurare meglio la sua assunzione di rischi nelle gare.

Jack Miller e Cal Crutchlow, Team LCR Honda, Dani Pedrosa, Repsol Honda Team, Danilo Petrucci, Prama Photo by: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH

"So cosa avrebbe potuto ottenere Cal quel giorno e mi sento davvero in colpa per averglielo tolto. Con un Gran Premio di Gran Bretagna bagnato, sappiamo quanto Cal fosse e sia bravo sotto la pioggia. Mi sentivo bene, ma ero giovane e ho corso i miei rischi. È una di quelle cose che non si possono cancellare. Appena ho frenato, sapevo cosa sarebbe successo. Sono rientrato troppo velocemente, Lorenzo era davanti e ho pensato di provare all'interno, ma purtroppo Cal era lì. Ho fatto del mio meglio per fermarmi, ma è una cosa che non dimenticherò mai", racconta.

"Probabilmente l'ho già detto, ma ho provato a ripartire e la moto non ripartiva, quindi ho dovuto camminare lungo la recinzione e la gente lanciava bottiglie contro il cancello, non si fermava proprio. Mi chiedevo come avrei fatto a scappare! Mi ha insegnato molto in termini di gestione della gara e così via. Non è stato un anno facile con la Honda Open, sul rettilineo opposto a Silverstone sono stato superato da tre moto. È stato frustrante, volevo tornare subito davanti, in piena fiducia, e la situazione mi è sfuggita di mano, ma è stata una grande, grande lezione per me, il tipo di cosa che ti fa fare un passo indietro e capire davvero", rivela.

Una personalità schietta

L'esperienza acquisita nel corso degli anni ha permesso a Jack Miller di affermare il proprio carattere. Oggi esprime la sua opinione senza il minimo scrupolo, pur rimanendo aperto alle critiche: "È legato alla conoscenza del proprio ruolo e della propria posizione. Io sono in una fase in cui non mi interessa”.

"Ho la mia opinione e se me la chiedono, rispondo. Se ti piace, bene; se non ti piace, è un problema tuo, non mio. Non ho più un guscio. Voi mi fate delle domande e io vi dico quello che vedo, e se non va bene, ditemi cosa c'è che non va e ne terrò conto. Ma ha anche a che fare con l'esperienza. Mi sento molto completo per quanto riguarda la mia carriera”.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La schiettezza e l'umorismo di Jack Miller lo hanno reso uno dei beniamini dei tifosi. L'australiano è commosso dalla sua popolarità quando va a incontrarli: "Negli ultimi anni mi sono sentito apprezzato dai fan. Ho imparato che si può essere se stessi e che la gente apprezza il personaggio, e in fondo è quello che sono anch'io. Sono un idiota, un po' un clown, ma sono reale e do il mio tempo. Credo che la gente se ne sia accorta".

"È bello sentirlo, perché ricordo di essere stato uno di quei fan che seguivano gente come Rossi e che venivano presi di mira!" ha aggiunto Miller. "Penso che questa sia la cosa più bella, poter ispirare i giovani e, diciamo, ispirare la prossima generazione e mostrare loro che non è necessario essere un robot per avere successo, si può anche essere una bella persona".