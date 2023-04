MotoGP | Miller: “Senza la caduta, vittoria alla portata”

Jack Miller è stato autore di una buona partenza dalla decima posizione in griglia nel Gran Premio delle Americhe di domenica scorsa ed è salito in terza posizione nel corso del primo giro, dietro a Pecco Bagnaia e ad Alex Rins, poi vincitore della gara.

Al settimo dei 20 giri di Austin, Miller è scivolato alla curva 7, ma ritiene che la conservazione degli pneumatici della KTM lo avrebbe messo in lizza per la vittoria nel corso della gara: "Onestamente sentivo che la vittoria era alla portata, perché il modo in cui questa moto tiene la gomma posteriore...gli altri piloti, soprattutto nella lunga curva a destra, mi stavano staccando all'inizio della gara".

"Loro andavano avanti e indietro con il gas e spingevano molto il posteriore, mentre io sono stato conservativo, mantenendo un acceleratore parziale e una linea più stretta e aspettando la fine per aprire il gas nella curva successiva. All'inizio mi stavano un po' superando, e me ne sono accorto. Poi, dopo cinque giri, il loro sistema non funzionava più e ho iniziato a recuperare in quel settore. Quindi, sentivo che eravamo in lizza per un buon risultato. Lo diremo tutti quando ci ritroveremo nella ghiaia dopo diversi giri", prosegue Miller.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Spiegando il motivo della caduta, Miller ha detto: "La moto funzionava molto bene. L'unico settore della pista in cui mi sentivo a mio agio era il settore due, sono stato in grado di riprendere ad ogni giro e mi sono sistemato, ho cambiato le mappe del motore solo due giri prima, mi sentivo abbastanza a mio agio, sentivo che gli altri ragazzi stavano iniziando a tornare da me un po', il loro ritmo stava iniziando a salire un po', le gomme stavano arrivando al punto in cui dovevamo curarle”.

"I giri caldi erano stati più o meno fatti. Sono entrato in curva, controllando i dati ,ho tenuto la curva 6 più stretta e quando ho cambiato direzione per impostare la curva 7 ho fatto una pausa nel cambio perché venivo da una posizione un po' più larga e ho caricato il posteriore, e quando lei ha scaricato il posteriore ha messo un po' di più sull'anteriore. Quindi, questo potrebbe aver avuto a che fare con il problema. È una cazzata, ma da queste parti non serve altro. Una volta rimboccato, l'ho tenuto sul gomito per un po', ma non c'è stato modo di salvarlo", conclude l’australiano della KTM.