MotoGP | Miller: "Sei pagato per guidare una moto, non per dire che fa schifo"

La stagione 2023 della MotoGP ha visto entrambi i costruttori giapponesi in difficoltà, con la Yamaha che ha conquistato un solo podio in sette gare e la vittoria nel GP delle Americhe della Honda con Alex Rins che si è rivelata un risultato fortuito.

Questo coincide con uno spostamento dell'equilibrio sulla griglia di partenza verso i costruttori europei nell'ultimo anno, con la Ducati in testa seguita da KTM ed Aprilia.

Il weekend del Gran Premio di Germania è stato particolarmente duro per la Honda, che si è trovata con due piloti in meno dopo che Joan Mir e Rins si sono infortunati in due incidenti separati al Mugello.

Sei cadute nel weekend del Sachsenring hanno invece costretto Marc Marquez a non partecipare alla gara di domenica, dopo che gli è stata diagnosticata una piccola frattura al pollice sinistro.

Quando gli è stato chiesto un pensiero sui suoi rivali, Miller ha dato una risposta decisamente colorita.

"In KTM siamo gli unici a non lamentarci delle nostre moto e a cercare di fare qualcosa per sistemarle", ha esordito. "Gli altri non fanno altro che buttare i loro giocattoli fuori dalla culla e dire: 'la mia moto fa schifo'. Così è semplice".

"Perché sono una merda? Perché hanno buttato via il 99% degli ingegneri per far entrare i loro, e ora sono fottuti e non riescono a fare manco un giro. Quindi, è colpa loro. Tutti vogliono lamentarsi delle proprie moto, ma nessuno vuole fare nulla".

"Chiudete quella bocca del cazzo e fatevi una ragione del vostro lavoro. Sei pagato per guidare una moto, non per fare la principessa del cazzo e lamentarti della tua moto".

Non è chiaro a chi si riferisca esattamente il "lui" di Miller. Tuttavia, se si riferisce a Marquez, non è esatto, poiché lo spagnolo ha portato con sé dalla Moto2 solo il capo tecnico Santi Hernandez ed il capo meccanico Carlos Linan.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Alexander Trienitz

Miller è stato in testa nelle prime curve del GP di Germania di domenica, ma uno spavento alla curva 11 del primo giro lo ha fatto precipitare in quarta posizione e poi non è più riuscito a recuperare.

Dopo aver chiuso sesto dietro a cinque Ducati, Miller ha dichiarato che la KTM non ha la stessa velocità delle moto italiane al momento nelle primissime fasi della corsa.

"Ci manca qualcosa", ha spiegato. "Stavo spingendo al massimo, ho avuto uno spavento e sono rimasto invischiato nel gruppo. Abbiamo avuto un ritmo discreto per tutto il fine settimana, mi manca solo un po' di velocità di punta".

"Siamo stati più vicini qui che al Mugello, ma ci sono mancati i primi due giri, un decimo lì, un decimo qui. Le Ducati davanti sono in grado di trovare un po' di ritmo in più e poi di abbassare il ritmo. La nostra è piuttosto costante per tutto il percorso. Non è male, ma non va bene all'inizio".

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images