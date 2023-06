MotoGP | Miller ritratta l'attacco a Marquez: "Era un commento generale"

Domenica scorsa, al termine del Gran Premio di Germania, Jack Miller ha parlato ai media e ha rilasciato alcune dichiarazioni assolutamente inconcepibili, che tutti hanno interpretato come dirette a Marc Marquez.

Questo giovedì, in vista del Gran Premio d'Olanda, gli organizzatori hanno riunito l'australiano nella stessa conferenza stampa con il pilota della Honda, con il quale ha parlato per pochi secondi prima dell'inizio.

Una volta iniziate le domande, gli è stato chiesto di spiegare l'accaduto e Miller si è tirato indietro e ha semplicemente "ucciso il messaggero", affermando che le sue parole erano state mal interpretate, ma che, in ogni caso, rimaneva fedele a ciò che aveva detto.

"Sì, lo confermo, ma ci sono molte sciocchezze nelle reazioni, la maggior parte delle persone che hanno parlato di questo argomento non erano lì e hanno preso le cose fuori contesto. Alla fine ti fanno una domanda che è un po' un'esca, un po' una trappola. Quello che voglio è che il campionato migliori e che i piloti continuino il loro lavoro, questo è quello che ho detto".

"Confermo quello che ho detto, era un commento in generale, mi è stato chiesto di fare un controinterrogatorio su quello che ho detto su tutti i piloti. L'ho detto per Marc e per il resto dei piloti, ce ne sono molti in questa situazione, hanno un momento difficile. Ma per il nostro sport, per la salute del nostro sport, nessuno vuole sentire questo messaggio", ha aggiunto.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller, al suo primo anno con KTM, sta riuscendo a brillare all'inizio della gara, ma con il passare dei giri finisce sempre per accusare un calo. Un handicap che spera di superare su questo circuito, che gli piace.

"Daremo il massimo, quando si viene ad Assen si ha sempre un buon feeling, mi sento bene a tornare qui, la moto funziona molto bene, ci sono delle regolazioni da fare, ma sono abbastanza fiducioso. La KTM è molto flessibile, molto agile, e non vedo l'ora di vederla in pista e di fare i primi giri", ha detto.

Nelle ultime gare, le curve ad alta velocità hanno penalizzato l'australiano, che spera di poter applicare qui quanto imparato.

"Le curve ad alta velocità del Mugello ci hanno sicuramente dato del filo da torcere, ma siamo migliorati sempre di più, proprio come al Sachsenring, dove perdevo nella discesa. Abbiamo provato molte cose per risolvere il problema, non ho trovato quello che cercavo, ma siamo tornati al tavolo da disegno per guadagnare stabilità nei punti difficili senza perderla nel resto".

Infine, a Miller è stato chiesto se la KTM sia l'unico marchio in grado di sfidare la Ducati.

"Qualsiasi marchio può sfidare la Ducati, anche se sulla può sembrare difficile, ma io stesso sono salito sul podio con otto Ducati in pista. L'anno scorso Aleix Espargaró era veloce qui con l'Aprilia, Maverick Vinales è salito sul podio... noi lotteremo e cercheremo di tenergli testa", ha concluso.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images