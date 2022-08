MotoGP | Miller, prima fila cruciale: "Prevedo caos alla chicane"

Carica lettore audio

Prima fila tutta Ducati al Red Bull Ring per il via del Gran Premio d'Austria, con Jack Miller che ha ottenuto il terzo crono al termine delle Qualifiche pomeridiane della MotoGP.

In Q2 il pilota ufficiale di Borgo Panigale ha cercato fino all'ultimo di piazzare la sua Desmosedici davanti a tutti, ma il miglioramento all'ultimo giro di Enea Bastianini in 1'28"772 con la moto del team Gresini Racing e l'ottima prestazione di Pecco Bagnaia con l'altra 'Rossa' hanno relegato sulla terza casella dello schieramento l'australiano per poco più di un decimo.

Con un pizzico di amarezza per non aver sfruttato al meglio l'occasione di agguantare la Pole Position, Miller guarda avanti sapendo che in gara potrà giocarsela per il successo.

"Abbiamo spinto forte per tutto il fine settimana, in tutte le sessioni mi è sembrato di avere il passo. Avevamo l'opportunità di lottare per la Pole, ma con la seconda gomma non sono riuscito a centrare l'obiettivo", dice l'alfiere della Casa emiliana.

"Non riuscivo a uscire pulito dalla prima curva e ho perso tempo. Comunque sono contento di tornare in prima fila qui e sarà molto importante per la gara di domani".

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quest'ultimo aspetto è quello su cui Miller si sofferma in particolare, dato che il circuito di Spielberg è stato modificato proprio per l'edizione 2022.

"Penso che partendo dalla prima fila si possa fare bene, era cruciale esserci. Ci sarà caos al primo giro con la nuova chicane, che è molto vicina alla prima curva. Per questo essere davanti è importante, in modo da poter spingere fin dall'inizio".

"Cercherò di dare il massimo domani, cominciando con la scelta giusta delle gomme. Ancora non ho deciso, volevo provare la dura nelle Libere 4, ma non era abbastanza caldo, dunque ho montato la media. E' andata abbastanza bene, ma dovremo aspettare e vedere come andrà".

"Il passo mi sembra buono, ho fatto tanti giri con le medie. L'anteriore con la dura si comportava bene e tutto sommato la situazione non era male, ma sappiamo che la domenica serve sempre qualcosa in più. Cercheremo stasera di capire come migliorare il passo".

La Ducati ha monopolizzato la prima fila e questo denota quanto la moto bolognese possa giocare nuovamente un ruolo da protagonista con i suoi piloti.

"Alla fine ognuno di noi corre per sè stesso, ma è comunque bello che ci siano i compagni di squadra e altri con la stessa moto davanti".

"Penso che io e Pecco possiamo fare benissimo, cercando di recuperare punti in campionato. Spero di sfruttare questa opportunità".

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Infine il 27enne di Townsville commenta anche quello che attualmente sembra un buonissimo momento per la Ducati, ma che in ottica futura potrebbe metterlo in difficoltà.

"Tutti sanno che a fine anno lascerò il team, ma credo che ad oggi la Ducati sia una gran moto, probabilmente la migliore. Anzi, non probabilmente, è la migliore: E la squadra continuerà a lavorare perché ciò rimanga tale anche nel 2023".

"Abbiamo visto che Quartararo ha fatto tante Pole Position negli ultimi due anni e mezzo, per cui spero che ci sia la possibilità anche per altre moto di andare forte. Sicuramente ci proverò e vedremo come andrà".