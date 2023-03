MotoGP | Miller loda Bagnaia: “Con il titolo è un uomo cambiato”

Carica lettore audio

Pecco Bagnaia è entrato nella storia nel 2022, quando ha recuperato 91 punti di distacco da Fabio Quartararo conquistando il suo primo titolo mondiale in MotoGP e mettendo fine al digiuno di Ducati, durato 15 anni.

Il piemontese era stato criticato per aver commesso troppi errori nel 2022, ma Jack Miller crede che Bagnaia abbia fatto uno step che va ben oltre il pilota nella sua stagione vincente. “Lo credo”, ha detto durante i test pre-stagionali a Portimao, quando gli è stato chiesto se Bagnaia sembrasse migliore di quanto non fosse già nel 2022.

“Penso che quest’anno sia più forte rispetto allo scorso anno, anche nella rimonta del 2021 e di quella della scorsa stagione. Credo che quest’anno sia un uomo cambiato, più fiducioso, guida in maniera spettacolare. L’ho seguito per un breve tempo, eravamo all’ultima curva e ho visto un uomo con la fiducia nel proprio mezzo, sicuramente”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia ha concluso la pre-stagione con il tempo più veloce dopo aver battuto il record della pista a Portimao nell’ultimo giorno di test. In Portogallo, ha affermato che “Ducati e Aprilia siano imbattibili al momento”, e molti nel paddock indicano proprio Pecco come il grande favorito per il mondiale 2023.

Miller ritiene che la minaccia più grande per il campione in carica quest’anno verrà proprio dall’interno di Ducati, poiché il marchio italiano vanta ben otto piloti tra la squadra ufficiale e quelle satellite. “C’è più di una Ducati in pista che sta andando davvero forte”, ha detto l’australiano. “Alex Marquez si è adattato bene alla moto, andrà a dormire felice dopo il cambio che ha fatto. Enea non ha avuto i migliori test, ma la stagione è lunga, ci sono le Sprint Race…”.

Miller ha concluso i test di Portimao in 17esima posizione nella classifica combinata, in sella alla sua KTM sta cercando un modo per risolvere i problemi di grip al posteriore che tanto hanno condizionato i piloti della casa austriaca lo scorso anno. L’australiano, che ha trascorso cinque anni in Ducati, ha formato un contratto biennale che lo lega a KTM dalla stagione 2023. Questa inizierà il 26 marzo con la gara del Gran Premio del Portogallo.