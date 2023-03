MotoGP | Miller leader a Portimao: “Sono sorpreso quanto voi!”

Carica lettore audio

In un surreale giro da record, Jack Miller ha fatto segnare il miglior tempo nel venerdì di libere del Gran Premio del Portogallo, sorprendendo tutti. Ma il primo ad essere sorpreso è proprio l’australiano della KTM.

Jack Miller, che dopo cinque anni con la Ducati debutta in questa stagione sulla critica KTM, ha condotto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo con il giro più veloce nella storia del circuito (1'37.709) e a fine giornata ha dichiarato: "Sono sorpreso quanto voi", commentando la sua inaspettata prestazione.

Oltre a essere il più veloce e a battere il record, la cosa più sorprendente dell'australiano è che nelle prime prove della giornata, al mattino, era stato il 12° più veloce, migliorandosi di 1,9 secondi nel pomeriggio. "Se devo essere sincero, sono sorpreso quanto voi, soprattutto per il tempo", ha detto Jack Miller. "Non sono sorpreso dai miglioramenti, ma dal tempo. Non mi aspettavo un 1.37, ma lo accetto", ha detto ridendo.

"Abbiamo lavorato molto duramente, e quando dico 'noi' intendo soprattutto gli ingegneri. Negli ultimi quattro mesi non ho fatto nulla in Australia. Hanno ascoltato tutto quello che ho detto, i miei commenti, i miei desideri e le mie richieste", ha aggiunto.

La KTM non è stata estremamente competitiva venerdì, con la sua punta di diamante teorica, il sudafricano Brad Binder, che ha chiuso al 12° posto, a più di otto decimi dal suo compagno di squadra. Per Miller, però, i progressi compiuti nel corso della pre-stagione hanno dato i loro frutti.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Con il nuovo motore abbiamo fatto un grande passo avanti, e poi con il nuovo telaio, e anche con il cambiamento di filosofia in termini di elettronica e così via", ha continuato. "Abbiamo fatto un enorme passo avanti e dall'inizio alla fine, di sessione in sessione, sento di poter fare mia questa moto e di iniziare a sfruttare i punti di forza della KTM", ha affermato, confortato da un risultato spettacolare.

"In ingresso di curva, il feeling con l'anteriore mi dà una grande sensazione di fiducia, giro dopo giro, curva dopo curva, perché si ottiene una lettura incredibile del pneumatico. Oggi ho avuto un paio di momenti in cui la moto ti dava sensazioni incredibili e sono riuscito a salvare quelle cadute".

Nonostante il suo straordinario giro veloce, Miller è riluttante a lasciarsi trasportare in vista della breve gara da 12 giri di sabato, che fa il suo debutto nel calendario della MotoGP. "Ci concentreremo solo sul nostro lavoro", ha risposto quando gli è stato chiesto se poteva iniziare a pensare di lottare per il podio questo fine settimana.

"Come ho detto. Non mi aspettavo un 1.37 oggi. È molto bello. Inoltre, poter usare la gomma anteriore morbida sulla KTM per un time attack come stavo facendo con la Ducati è molto buono, molto diverso da quello che loro (KTM, ndr) facevano in passato. Vedremo cosa riusciremo a fare in Q2. Il mio obiettivo oggi era quello di rientrare nella top 10 e l'abbiamo raggiunto con un margine considerevole. Dopodiché, la gara sprint sarà un attacco a tutto campo".