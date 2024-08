MotoGP | Miller impressionato dalla gestione delle gomme delle Ducati

Un podio monopolizzato per la settima volta consecutiva e otto piloti nei primi dieci. La Ducati ha ancora una volta sbaragliato la concorrenza a Silverstone e, nonostante un sistema di concessioni che favorisce tutti i marchi rivali, in particolare i due giapponesi, il marchio italiano ha rafforzato quest'anno il suo dominio in MotoGP. La situazione dovrebbe cambiare l'anno prossimo, con un numero minore di Ducati in griglia e il ritiro di una moto ufficiale nel 2025, ma nel frattempo per gli altri costruttori è sempre più difficile resistere.

Nel corso delle gare, una delle chiavi dell'attuale dominio della Ducati sembra essere la sua padronanza del pneumatico posteriore. La nuova versione introdotta dalla Michelin ha inizialmente causato problemi al marchio, con preoccupazioni per le vibrazioni, ma sembrano essere stati completamente risolti da Jerez, un evento da cui solo i piloti delle Desmosedici GP sono saliti sul podio nella gara principale.

Aleix Espargaro, il primo rivale delle Ducati al traguardo di Silverstone, ha visto il marchio "due tacche avanti" nella gestione del pneumatico posteriore. Jack Miller, solo 12° al traguardo, ma quarto tra le "non Ducati", ha notato a fine gara che Franco Morbidelli, costretto a rimontare dopo due long lap penalty, aveva una gomma posteriore in condizioni molto migliori negli ultimi giri.

"Sento che è più sensibile di prima", ha commentato il pilota della KTM. "Ci sono alcuni che sono estremamente bravi. Quartararo mi ha passato a due giri dalla fine, aprendo la porta a Frankie, che poi si è sbarazzato di Fabio molto rapidamente. Si vedeva il grip che aveva a fine gara, era impressionante, e lo stesso vale per i tempi di quelli davanti. Dobbiamo lavorare per usare meglio lo pneumatico, o per sfruttare meglio il suo potenziale".

"Il mio pneumatico era finito alla fine, non c'è dubbio", ha aggiunto Miller. "Fin dall'inizio ero molto concentrato a rialzare la moto prima di accelerare, il fianco era finito. Sentivo che ero più forte rispetto a sabato, avevo esattamente lo stesso pneumatico, ma non mi sentivo così forte, sia per le condizioni più fredde o per qualcos'altro. Ho fatto davvero fatica a far funzionare lo pneumatico, soprattutto sul lato destro".

Jack Miller n'a finalement pas pu résister aux pilotes Ducati Photo de: KTM Images

Miller ha subito avvertito una mancanza di aderenza nelle curve più lente, che lo ha visto scendere dal nono posto di inizio gara al 12° sotto la bandiera a scacchi. Il giorno prima, tuttavia, aveva approfittato della Sprint per prepararsi all'evento principale, essendo l'unico pilota a scegliere il pneumatico medio e non quello morbido al posteriore. L'australiano era soddisfatto, convinto che il degrado fosse sotto controllo.

"Non ho ritenuto che fosse un grande vantaggio scegliere la gomma morbida", ha spiegato dopo la Sprint. "Per me si trattava più che altro di capire con cosa avevamo a che fare e di cercare di ottenere delle informazioni. Ovviamente KTM ha raccolto dati interessanti. Sono rimasto entro l'1'59", avevo la sensazione di poter mantenere questi tempi per almeno altri sei giri. Credo che questi dati saranno davvero fondamentali per la gara".

Oltre al clima più fresco che cambia le cose, la gara più lunga sembra favorire le Ducati, che avevano "solo" quattro piloti nella top 10 durante la Sprint, anche se le cadute di Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli il sabato hanno cambiato le cose.

Un buona Sprint per Miller

Con questa Sprint Jack Miller ha ottenuto il suo secondo miglior risultato stagionale al sabato, conquistando il settimo posto. Partito 11° in griglia, dopo aver subito l'annullamento di un giro per aver tagliato troppo una curva e per la bandiera gialla alla fine della Q2, ha guadagnato posizioni nel corso della gara, approfittando delle cadute e superando Maverick Vinales all'ultimo giro.

Tuttavia, un contatto alla curva 4 del primo giro ha causato danni alla sua moto. "Alex Marquez ha preso una traiettoria strana, siamo entrati in contatto all'esterno e mi ha strappato le pinne", ha spiegato Miller sabato. "Ho corso tutta la gara con l'aerodinamica danneggiata, ma la moto funzionava ancora abbastanza bene. Credo che fossimo gli unici con la gomma media al posteriore".

"All'inizio ho faticato un po' a stare con gli altri, che acceleravano un po' di più in uscita dalle curve 7 e 9 e in altri punti, ma verso il sesto o settimo giro ho sentito che la situazione stava cambiando a mio favore e ho iniziato a lottare con loro, o almeno a tenere il loro passo perché iniziavano a degradare la gomma".

È stata una prestazione gradita in un momento in cui Miller sa di essere destinato a perdere il posto in KTM e il suo futuro in MotoGP è incerto. Sebbene abbia insistito sul fatto che il suo telefono non squillava prima dell'inizio del fine settimana, domenica è stato visto nell'hospitality del team Pramac, il che fa pensare ad un'ultima occasione per trovare una sella. Sapendo che il suo futuro è incerto, Miller vuole soprattutto sfruttare al massimo le gare che gli restano in MotoGP.

"Ho iniziato da zero. Mi sto godendo quello che sto facendo, mi sto concentrando sul piacere di guidare la moto, senza stressarmi troppo. È quasi finita, quindi devo godermi le ultime gare. Come si dice sempre, un pilota felice è un pilota veloce. Forse è un po' questo il caso. Non sono totalmente concentrato su ciò che mi riserva il futuro, cerco solo di godermi il momento".