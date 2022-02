MotoGP | Miller: “Il rischio di prendere il Covid spaventa i piloti”

Carica lettore audio

La MotoGP è pronta per affrontare la stagione più lunga della sua storia, vista l’aggiunta del Gran Premio di Indonesia e della Finlandia, che hanno ospitato la classe regina per la prima volta nel 1997 e nel 1981 rispettivamente, e che porteranno il numero di gare a 21.

Tutto ciò nonostante il COVID-19 esploso nel 2020 sia ancora designato come pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tuttavia viaggiare è diventato leggermente più facile per il paddock, che ha completato i test pre-stagionali in Malesia e Indonesia a febbraio, spingendosi in questo modo fuori dall’Europa. Durante i test di Mandalika dello scorso weekend, diversi membri del paddock sono risultati positivi al Covid, con alcuni rimasti in isolamento nel paese.

Nonostante l’intera griglia della MotoGP sia vaccinata (compreso Johann Zarco, che aveva espresso perplessità in un primo momento), l’emergenza della variante Omicron ha portato diversi contagi nel mondo, anche tra coloro che avevano completato l’intero ciclo vaccinale risultando positivi ma asintomatici.

Lo stesso Jack Miller si è contagiato a gennaio, e questo ha costretto Ducati a rimandare la presentazione della moto 2022, con il pilota a casa in Australia. Il portacolori della Rossa di Borgo Panigale ha riconosciuto che il virus potrebbe continuare a essere una piaga anche quest’anno: “In questo momento, nel mondo, la vita non è facile per nessuno. All’ultimo giorno di test, ho finito la simulazione di gara, mi sono tolto la tuta e portata in azienda perché il mio assistente è risultato positivo”.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: MotoGP

“È un incubo, siamo stati negli stessi posti, in hotel, in pista. Non abbiamo infranto il protocollo, non abbiamo fatto nulla che non avremmo dovuto, soprattutto lui. È una persona abbastanza tranquilla, non è venuto in spiaggia né ha fatto molte cose. È proprio che il mondo va così ora. Come sapete, io mi sono contagiato nella mia fattoria, non sono andato da nessuna parte, non faccio nulla, ma comunque l’ho preso. Quindi credo che sarà un problema anche quest’anno. Come pilota, è una cosa che spaventa, perché bisognerebbe saltare una gara e non sarebbe bello. Ci rende nervosi, ma è così. È bello avere un campionato che si muove e noi dobbiamo provare a stare il più sicuri possibile, ora più che mai”.

Il campione del mondo in carica Fabio Quartararo ha rivelato in Indonesia di aver avuto il Covid durante la pausa e ha affermato di tenere le dita incrociate nella speranza di non contagiarsi di nuovo quest’anno: “L’ho avuto già diverso tempo fa, ma sappiamo di poterlo prendere di nuovo. Ma ci si può contagiare ovunque, è una cosa che non possiamo controllare”.