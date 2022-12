MotoGP| Miller: "Il passaggio in KTM? Volevo qualcosa di nuovo"

Carica lettore audio

Durante il finale di stagione a Valencia, Jack Miller ha dichiarato che il periodo trascorso con la squadra italiana è stato "un viaggio incredibile".

L’australiano tornerà in KTM il prossimo anno al fianco di Brad Binder nella squadra ufficiale, dopo aver corso per il team Ajo in Moto3 nel 2014 quando si è classificato secondo in classifica.

Parlando del cambio di squadra Miller ha detto che spera in "qualcosa di diverso, qualcosa di fresco" dopo due stagioni trascorse con il team Ducati in seguito alla sua promozione dal team Pramac nel 2021.

Alla domanda se il Gran Premio di Valencia del mese scorso sarebbe stato un weekend ricco di emozioni, Miller ha risposto: "No, per niente. Mi è già successo in passato, non so se mi succederà ancora, ma è stata una bella corsa”.

"Prima di arrivare in Ducati, avevo ottenuto un solo podio, una vittoria sul bagnato, mentre ora abbiamo conquistato una ventina di podi”.

"È stato un viaggio incredibile, ho imparato molto, ho provato tante configurazioni diverse della moto e mi sento legato a questo aspetto”.

"Il motivo che mi ha spinto a prendere questa decisione è stato quello di provare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, ed è quello che ho trovato in KTM, è quello che voglio ottenere”.

"Per questo, alla fine, la decisione è stata mia e solo mia".

Miller è entrato in Ducati con Pramac nel 2018 prima di passare al team ufficiale per la stagione 2021.

Nei cinque anni trascorsi con la Ducati ha ottenuto tre vittorie e 21 podi, mentre in precedenza aveva vinto una sola gara, il Dutch TT di Assen del 2016, con la Honda del Marc VDS.

Miller è caduto nel GP di Valencia, la sua ultima gara per la Ducati, mentre si trovava in quarta posizione al 23° giro.

Ha guidato la KTM RC16 per la prima volta nel test post-stagionale disputatosi dopo la gara, finendo 17° in classifica generale a 7 decimi dalla vetta.

Miller sarà sostituito in Ducati da Enea Bastianini. Il pilota italiano, che abbandona il team Gresini, farà coppia con il campione del mondo Francesco Bagnaia.