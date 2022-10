MotoGP | Miller: “Il mio obiettivo non è aiutare Bagnaia”

Carica lettore audio

Il penultimo appuntamento della stagione 2022 segna il primo match point di Pecco Bagnaia, che arriva a Sepang con 14 punti di vantaggio su Fabio Quartararo. Il pilota Ducati deve guadagnare 11 punti per chiudere il campionato questo fine settimana, chiudendo quinto se il francese non prende punti.

Nelle ultime gare è emerso che Ducati ha dato a tutti i suoi piloti delle istruzioni su come battagliare con Bagnaia, invitando alla cautela specialmente per le posizioni che non sono quelle del podio. Jack Miller ha rivelato che darà una mano se necessario, ma è pienamente concentrato sull’obiettivo di finire terzo in campionato, dopo essere stato tagliato fuori matematicamente per il titolo lo scorso weekend a Phillip Island.

“Il mio obiettivo principale è quello di correre per me stesso”, ha dichiarato l’australiano della Ducati, che attualmente si trova a 27 punti dalla terza posizione. “Personalmente, il terzo posto in campionato per me è ancora raggiungibile. Non è semplice, ma i piloti davanti a me non hanno avuto delle gare positive ultimamente. Quindi ho una buona opportunità di guadagnare dei punti preziosi se questa situazione continua”.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Quindi, credo che il mio primo obiettivo sia quello di provare a guadagnare più punti possibile. Se Pecco avrà bisogno di una mano, ci sarò, non fraintendetemi. Ma alla fine questo è uno sport individuale e proverò a fare il massimo che posso. La differenza tra una terza e una quarta posizione in campionato è una cifra considerevole di soldi. Si parte dal terzo posto, l’anno scorso sono arrivato quarto e mi hanno dato un bel po’ di soldi”.

Jack Miller ammette che il vantaggio di Bagnaia in campionato rende più facile la caccia al terzo posto, ma sottolinea che non farà nulla di stupido se dovesse imbattersi nel suo compagno di squadra in gara a Sepang domenica: “Sicuramente, ha dei bei punti di vantaggio ora. Quindi a Phillip Island c’era più calma perché erano tutti vicini, virtualmente tutti quasi a pari punti. Questo weekend sarà un po’ diverso, io posso concentrarmi più sulla mia gara. Che sia per il campionato o per il 15° posto, l’ultima persona che vuoi colpire è il tuo compagno di squadra. Quindi ci vai cauto, almeno io faccio così”.