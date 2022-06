MotoGP | Miller: "Grato a Ducati per ciò che mi ha insegnato"

Carica lettore audio

La conferenza stampa che apre i weekend di MotoGP solitamente ospita i piloti che si stanno contendendo il titolo o quelli che hanno fatto grandi performance nella gara precedente. Un identikit al quale non corrisponde esattamente Jack Miller, che però era uno dei quattro piloti che si sono presentati davanti ai giornalisti oggi al Sachsenring.

Il motivo però è semplice: la scorsa settimana, il pilota australiano ha annunciato la chiusura del suo rapporto con Ducati dopo cinque stagioni ed il suo approdo in KTM con un contratto biennale che inizierà nel 2023. E' normale, dunque, che "Jackass" avesse tanto da dire oggi.

"Sono felice di aver concluso l'accordo con la KTM e di avere la conferma che correrò in MotoGP almeno altri due anni. Forse speravo anche in qualcosina in più, ma va bene così e sono molto soddisfatto dell'opportunità che mi si prospetta, anche per provare qualcosa di diverso. Riguardo al futuro, sono felice di far parte di un progetto che ha al suo interno tante persone che hanno voglia di vincere", ha detto Miller.

"Ora sono quasi cinque anni che sono in Ducati e l'esperienza è stata eccezionale. Abbiamo fatto tante belle gare insieme, anche se ci sono stati tanti alti e bassi. Però sono molto grato di quello che mi hanno insegnato in Ducati, non solo dall'ingresso in Pramac, ma anche con il passaggio nel factory team. E' stata un'esperienza eccezionale e non la cambierei con niente al mondo", ha aggiunto.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Ducati Corse

Salutare la Ducati non sarà semplice, perché ormai era diventata quasi una seconda famiglia: "Mi mancherà Pecco (Bagnaia), mi mancherà tutta la squadra. Ma ci sono ancora tante gare ed ancora tante cose da fare insieme. Prima dell'annuncio ne ho parlato con tanti di loro ed ho cercato di spiegargli cosa sarebbe successo. Chiaramente ci sono un po' di emozioni in gioco. Vestire il rosso Ducati è stato a lungo un desiderio per me e lasciare questi colori sarà un'emozione. Mi si stringerà il cuore, ma ci sono dei bei progetti per il futuro ed ancora 12 gare insieme da fare".

Tra le altre cose, Jack non teme che da Borgo Panigale possano smettere di supportarlo a dovere: "Non credo. Una delle cose migliori della Ducati è il suo modo di gestire le cose. Sono molto chiari su questo genere di situazioni e basta pensare al supporto che danno alle squadre satellite per capirlo. Con Gigi, se spingi quando sei in moto, otterrai le cose di cui hai bisogno, perché loro vogliono vincere. Mi ha detto che Ducati continuerà a prendersi cura di me fino alla fine dell'anno".

In KTM ritroverà alcune delle figure chiave della sua carriera: Aki Ajo, che oltre ad essere il suo manager è anche il team principal con cui aveva lottato per il titolo in Moto3, ma soprattutto Francesco Guidotti, con il quale aveva stretto un rapporto speciale nel triennio con i colori Pramac. Miller non ha smentito di aver tenuto conto di questi fattori, aggiungendo però che non sono stati i soli a portarlo alla sua scelta.

"Voglio dire, non c'è bisogno di leggere nella mia mente per sapere che ho dei buoni rapporti in KTM. C'è Aki (Ajo) che è il mio manager, c'è anche Francesco (Guidotti). Ma ho un ottimo rapporto con molti marchi. Se chiedete a tutti quelli con cui ho lavorato in passato, non ci sono molte persone che vi diranno cose negative di me e questo mi piace".

"La decisione è stata influenzata dal fatto di conoscere bene la struttura e il modo in cui lavorano i ragazzi. Inoltre, la presenza di Francesco mi ha fatto fare un altro passo in questa direzione. Quindi ho solo valutato le mie opzioni: ho 27 anni, ho fatto molto, ma sento di avere ancora molto da dare. Ci sono stati molti fattori che hanno influito sulla scelta. Non è stata solo una decisione presa a tavolino", ha concluso.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images