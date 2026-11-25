MotoGP Portogallo

MotoGP | Miller furioso per il cambio di programma della Sprint: "Non corriamo più sotto la pioggia!"

Il pilota del Prima Pramac Racing ritiene che l'organizzazione del campionato stia privando sempre più i piloti dell'opportunità di correre sotto la pioggia

Rachit Thukral

Pubblicato: 25 nov 2026, 08:41

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Jack Miller si è scagliato contro la decisione della MotoGP di anticipare la Sprint del Gran Premio del Portogallo in previsione del maltempo, dicendo che i piloti non hanno più la possibilità di correre sotto la pioggia.

Nel bel mezzo delle qualifiche di sabato mattina, la MotoGP ha annunciato di aver anticipato l'orario di partenza della Sprint dalle 15:00 alle 14:30 locali per evitare il maltempo, con forti piogge previste su Portimao più tardi nel pomeriggio.

La decisione ha permesso alla Sprint di svolgersi senza intoppi, senza interruzioni legate al meteo, con i piloti che hanno segnalato solo qualche goccia di pioggia nelle fasi finali. Un vero e proprio acquazzone è poi arrivato più tardi, ma molto dopo la fine dei festeggiamenti del podio.

Tuttavia, la decisione premeditata della MotoGP non è piaciuta al pilota del Prima Pramac Racing, che sperava di sfruttare le condizioni per ottenere un buon risultato, essendo uno degli specialisti del bagnato della categoria.

"Non so perché la gara sia stata anticipata di 30 minuti, sembra che gli elicotteri non siano più in grado di volare sotto la pioggia, o che noi non siamo più in grado di guidare sotto la pioggia", ha detto.

"Non capisco di cosa c**zo si trattasse, mi sembra una barzelletta assoluta. Non si corre più sotto la fottuta pioggia, è semplice".

"Mi restano due gare, non sto lottando per un campionato, quindi non cambia il modo in cui mi preparo per la gara. Ma mi fa incazzare ancora di più, perché passi tutto il tempo a pregare per una gara bagnata, e poi quando hai un'opportunità, loro vanno e spostano il fottuto orario di partenza".

"Non ho intenzione di rivangare il passato, perché staremmo qui tutto il giorno, ma sapete cosa intendo, è solo che mi fa incazzare perché, come ho detto, sto pregando per la pioggia, pregando per qualcosa che aiuti, e non lo otteniamo".

Il 31enne ha anche messo in dubbio il motivo per cui la MotoGP non avesse preso una decisione simile al Gran Premio d'Australia del mese scorso, nonostante le previsioni avvertissero di condizioni particolarmente difficili a Phillip Island domenica.

"Davvero non lo capisco, perché le previsioni erano quelle che erano, non era Phillip Island; quel giorno non hanno spostato niente", ha detto.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

La MotoGP ha cancellato l'ultimo Gran Premio in assoluto a Phillip Island, prima dello spostamento ad Adelaide previsto per l'anno prossimo, a causa della scarsa visibilità che impediva all'elicottero medico di volare, piuttosto che perché la pista fosse troppo bagnata per correre.

La decisione di spostare la Sprint di Portimao, tuttavia, è stata presa semplicemente per evitare le condizioni avverse previste per il pomeriggio più inoltrato.

Johann Zarco della Honda LCR, che allo stesso modo è noto per essere competitivo sul bagnato, ha suggerito che la copertura nuvolosa avrebbe potuto rendere nuovamente difficile l'operatività dell'elicottero medico a Portimao.

"Non so se alle 15:00 stesse già piovendo o se fosse bagnato. Avevo già detto che l'unica possibilità di conquistare un podio prima della fine della stagione sarebbe stata una gara bagnata".

"Forse questa era un'altra opportunità che non abbiamo avuto. Il motivo era che l'elicottero doveva volare. Ne ho sentito parlare, quindi non riguarda le condizioni di pioggia".

"Perché è strano. È pioggia leggera, e ci sono nuvole molto pesanti. Ecco perché non posso essere incazzato. Immagino che sarebbe stata un'opportunità", ha concluso il francese.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Moto d’Oro FMI: Valentino Rossi e Nicolò Bulega tra i premiati il 10 dicembre a Rimini

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rachit Thukral





Addio a WEC ed IMSA: tutti i Costruttori che hanno lasciato le Classi HYPERCAR e GTP dal 2021



WEC



WEC 16 h



Addio a WEC ed IMSA: tutti i Costruttori che hanno lasciato le Classi HYPERCAR e GTP dal 2021





La star di Hollywood Christian Bale vuole interpretare gli "dei" della MotoGP in un film



MotoGP



MotoGP



Portogallo



3 g



La star di Hollywood Christian Bale vuole interpretare gli "dei" della MotoGP in un film





MotoGP | Alex Marquez: "Aprilia ha perso il campionato perché si è trovata contro Marc"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



4 g



MotoGP | Alex Marquez: "Aprilia ha perso il campionato perché si è trovata contro Marc"

More from

Jack Miller





MotoGP | Miller sbotta: "Nessuno vuole andare in Qatar, siamo stati molto chiari!"



MotoGP



MotoGP



Malesia



23 g



MotoGP | Miller sbotta: "Nessuno vuole andare in Qatar, siamo stati molto chiari!"





MotoGP | Miller spiega lo sfogo in pitlane: "Sembriamo dei c******i"



MotoGP



MotoGP



Malesia



24 g



MotoGP | Miller spiega lo sfogo in pitlane: "Sembriamo dei c******i"





MotoGP | Per Miller la cancellazione del GP d'Australia è dura da mandare giù: "Mi fa incazzare tantissimo"



MotoGP



MotoGP



Australia



29 g



MotoGP | Per Miller la cancellazione del GP d'Australia è dura da mandare giù: "Mi fa incazzare tantissimo"

More from

Pramac Racing





MotoGP | Borsoi: "Yamaha non si aspetta di stare subito davanti con la 850cc, ma può colmare il gap nel corso del 2027"



MotoGP



MotoGP



Qatar



8 g



MotoGP | Borsoi: "Yamaha non si aspetta di stare subito davanti con la 850cc, ma può colmare il gap nel corso del 2027"





MotoGP | Pramac sorprende Miller con una livrea speciale nella sua ultima gara di casa



MotoGP



MotoGP



Australia



1 gm



MotoGP | Pramac sorprende Miller con una livrea speciale nella sua ultima gara di casa





MotoGP | Stagione finita per Razgatlıoğlu a causa di un infortunio alla spalla



MotoGP



MotoGP



Australia



1 gm



MotoGP | Stagione finita per Razgatlıoğlu a causa di un infortunio alla spalla

Ultime notizie





WEC | Sbagliata, testarda, ma longeva: lo stop tardivo e le occasioni perse della Peugeot 9X8



WEC



WEC WEC 37 min



WEC | Sbagliata, testarda, ma longeva: lo stop tardivo e le occasioni perse della Peugeot 9X8





Abbiamo guidato la Porsche 718 Boxster elettrica: che senso ha?



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Abbiamo guidato la Porsche 718 Boxster elettrica: che senso ha?





Moto d’Oro FMI: Valentino Rossi e Nicolò Bulega tra i premiati il 10 dicembre a Rimini



MotoGP



MtGP MotoGP 15 h



Moto d’Oro FMI: Valentino Rossi e Nicolò Bulega tra i premiati il 10 dicembre a Rimini





Addio a WEC ed IMSA: tutti i Costruttori che hanno lasciato le Classi HYPERCAR e GTP dal 2021



WEC



WEC WEC 16 h



Addio a WEC ed IMSA: tutti i Costruttori che hanno lasciato le Classi HYPERCAR e GTP dal 2021

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti