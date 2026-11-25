MotoGP Portogallo
MotoGP | Miller furioso per il cambio di programma della Sprint: "Non corriamo più sotto la pioggia!"
Il pilota del Prima Pramac Racing ritiene che l'organizzazione del campionato stia privando sempre più i piloti dell'opportunità di correre sotto la pioggia
Rachit Thukral
Pubblicato: 25 nov 2026, 08:41
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Jack Miller si è scagliato contro la decisione della MotoGP di anticipare la Sprint del Gran Premio del Portogallo in previsione del maltempo, dicendo che i piloti non hanno più la possibilità di correre sotto la pioggia.
Nel bel mezzo delle qualifiche di sabato mattina, la MotoGP ha annunciato di aver anticipato l'orario di partenza della Sprint dalle 15:00 alle 14:30 locali per evitare il maltempo, con forti piogge previste su Portimao più tardi nel pomeriggio.
La decisione ha permesso alla Sprint di svolgersi senza intoppi, senza interruzioni legate al meteo, con i piloti che hanno segnalato solo qualche goccia di pioggia nelle fasi finali. Un vero e proprio acquazzone è poi arrivato più tardi, ma molto dopo la fine dei festeggiamenti del podio.
Tuttavia, la decisione premeditata della MotoGP non è piaciuta al pilota del Prima Pramac Racing, che sperava di sfruttare le condizioni per ottenere un buon risultato, essendo uno degli specialisti del bagnato della categoria.
"Non so perché la gara sia stata anticipata di 30 minuti, sembra che gli elicotteri non siano più in grado di volare sotto la pioggia, o che noi non siamo più in grado di guidare sotto la pioggia", ha detto.
"Non capisco di cosa c**zo si trattasse, mi sembra una barzelletta assoluta. Non si corre più sotto la fottuta pioggia, è semplice".
"Mi restano due gare, non sto lottando per un campionato, quindi non cambia il modo in cui mi preparo per la gara. Ma mi fa incazzare ancora di più, perché passi tutto il tempo a pregare per una gara bagnata, e poi quando hai un'opportunità, loro vanno e spostano il fottuto orario di partenza".
"Non ho intenzione di rivangare il passato, perché staremmo qui tutto il giorno, ma sapete cosa intendo, è solo che mi fa incazzare perché, come ho detto, sto pregando per la pioggia, pregando per qualcosa che aiuti, e non lo otteniamo".
Il 31enne ha anche messo in dubbio il motivo per cui la MotoGP non avesse preso una decisione simile al Gran Premio d'Australia del mese scorso, nonostante le previsioni avvertissero di condizioni particolarmente difficili a Phillip Island domenica.
"Davvero non lo capisco, perché le previsioni erano quelle che erano, non era Phillip Island; quel giorno non hanno spostato niente", ha detto.
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
La MotoGP ha cancellato l'ultimo Gran Premio in assoluto a Phillip Island, prima dello spostamento ad Adelaide previsto per l'anno prossimo, a causa della scarsa visibilità che impediva all'elicottero medico di volare, piuttosto che perché la pista fosse troppo bagnata per correre.
La decisione di spostare la Sprint di Portimao, tuttavia, è stata presa semplicemente per evitare le condizioni avverse previste per il pomeriggio più inoltrato.
Johann Zarco della Honda LCR, che allo stesso modo è noto per essere competitivo sul bagnato, ha suggerito che la copertura nuvolosa avrebbe potuto rendere nuovamente difficile l'operatività dell'elicottero medico a Portimao.
"Non so se alle 15:00 stesse già piovendo o se fosse bagnato. Avevo già detto che l'unica possibilità di conquistare un podio prima della fine della stagione sarebbe stata una gara bagnata".
"Forse questa era un'altra opportunità che non abbiamo avuto. Il motivo era che l'elicottero doveva volare. Ne ho sentito parlare, quindi non riguarda le condizioni di pioggia".
"Perché è strano. È pioggia leggera, e ci sono nuvole molto pesanti. Ecco perché non posso essere incazzato. Immagino che sarebbe stata un'opportunità", ha concluso il francese.
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