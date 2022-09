MotoGP | Miller firma la pole a Misano, Bagnaia scatterà 5°

Carica lettore audio

Nemmeno la pioggia caduta a cavallo tra la fine della Q1 e le primissime fasi della Q2 è riuscita ad intaccare il dominio delle Ducati in qualifica e sul tracciato di Misano. In una sessione che ha visto i tempi andare via via abbassandosi fino alla bandiera a scacchi, le Desmosedici GP hanno rischiato di monopolizzare le prime due file, con il solo Maverick Vinales che è riuscito a rovinare la "festa".

A scattare dalla pole position sarà Jack Miller, da sempre uno specialista delle condizioni miste, che anche oggi non ha tradito questa sua fama. L'australiano è riuscito addirittura a scendere sotto all'1'32" nonostante la pista non fosse sicuramente in condizioni ottimali, riuscendo a stampare il crono di 1'31"899.

Una prestazione con cui ha soffiato il miglior tempo al compagno di box Pecco Bagnaia per appena 15 millesimi. Bisogna ricordare però che il vice-campione del mondo non prenderà il via dalla seconda casella dello schieramento, ma arretrerà in quinta, visto che sulla sua testa pende una penalità di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Alex Marquez nel corso della FP1 di ieri mattina.

Ad approfittare dell'arretramento del piemontese saranno comunque dui piloti italiani che andranno a completare la prima fila: con il terzo e con il quarto tempo avevano chiuso due dei padroni di casa, i romagnoli Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, che con le loro Desmosedici GP hanno a loro volta pagato appena poco più di un decimo, battagliando per la pole position fino alla fine. Notevole la prova del portacolori della Mooney VR46, che aveva dovuto passare anche il taglio della Q1.

Ne approfitterà poi anche Vinales che, come detto, è l'unico "intruso" nelle prime due file con la sua Aprilia. Ma la qualifica odierna è l'ennesima prova di quanto il suo feeling con la RS-GP stia crescendo di gara in gara, perché non era mai stato impeccabile in queste condizioni, invece oggi ha brillato, mentre il suo compagno di squadra Aleix Espargaro è solo nono.

A completare il pacchetto Ducati ci sono poi Johann Zarco in sesta posizione e Luca Marini in settima, con quest'ultimo che come il compagno di squadra è riuscito a qualificarsi per la Q2 grazie al secondo tempo in Q1.

Questo vuol dire che il leader iridato Fabio Quartararo non è andato oltre all'ottavo tempo, seppur staccato di soli 347 millesimi. Il pilota della Yamaha, dunque, partità in svantaggio nei confronti del rivale Bagnaia, nonostante la penalità in cui è incappato il ducatista, ma avrà al suo fianco il diretto inseguitore Espargaro.

Dopo essere stato praticamente l'unico ad azzardare le gomme slick all'inzio della Q2, Miguel Oliveira ha chiuso con il 10° tempo, arretrando via via quando anche gli altri sono passati sulle coperture da asciutto. Il quadro delle prime quattro file si completa poi con Franco Morbidelli, tornato finalmente in Q2 con la sua Yamaha dopo una lunga assenza, e con la Suzuki di Alex Rins, ancora una volta deludente in qualifica.

Come detto, una leggera pioggia ha condizionato i minuti conclusivi della Q1, lasciando il quadro invariato con Bezzecchi e Marini davanti a tutti. Il primo a farne le spese è stato Jorge Martin, che si è ritrovato eliminato per appena 11 millesimi senza avere la possibilità di replicare al duo della Mooney VR46.

A dividere la quinta fila con lui ci sarà Fabio Di Giannantonio, che comunque riesce sempre a tirare fuori qualcosina in più dalla sua Ducati del Gresini Racing quando le condizioni sono incerte. Cosa che solitamente riesce piuttosto bene anche a Brad Binder, che però questa volta si è dovuto accontentare del 15° posto in griglia con la sua KTM.

Solo 16° la prima delle Honda, che è quella di Alex Marquez, nonostante il pilota spagnolo sia anche incappato in una scivolata alla curva 3 nelle primissime fasi del turno. Le due RC213V griffate Repsol sono invece in 19° e 20° posizione, con Pol Espargaro che è stato appena 12 millesimi più veloce di Stefan Bradl. Ancora più attardato Takaaki Nakagami, che si ritrova 22°.

Davanti alle Honda della HRC ci sono anche il collaudatore Michele Pirro con la Desmosedici GP con i colori Aruba.it ed Andrea Dovizioso. Il forlivese quindi inizierà l'ultima gara della sua carriera in MotoGP schierando la sua Yamaha RNF sulla 18° casella dello schieramento.

Incomprensibile la qualifica dei due piloti del team Tech3, perché Remy Gardner e Raul Fernandez chiudono il gruppo staccati entrambi di oltre 10", dopo aver ottenuto il loro miglior riferimento al secondo giro, continuando a vedersi cancellare riferimenti tra track limits e tagli. Basta pensare che si sono visti rifilare ben quattro secondi anche da Kazuki Watanabe, che questo fine settimana fa il suo debutto in MotoGP come sostituto dell'infortunato Joan Mir sulla Suzuki.

