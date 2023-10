MotoGP | Miller e Vinales fuori dal coro: “Dovevamo valutare noi”

Mentre a volte ci vuole molto tempo per decidere se una gara si svolgerà o meno in caso di maltempo, la Direzione Gara è stata rapida nel decidere nella giornata odierna. Dopo la bandiera rossa che ha posto fine alla gara della Moto2, la Sprint della MotoGP, rinviata a questa domenica proprio per garantire lo svolgimento della gara principale il sabato, è stata cancellata mezz'ora prima della partenza.

Con la pioggia battente e le raffiche di vento sempre più forti, gli organi di governo hanno ritenuto di non avere altra scelta se non quella di abbandonare l’idea di correre la Sprint, una decisione rapida di cui Jack Miller si rammarica. Il pilota australiano avrebbe voluto avere l'opportunità di scendere nuovamente in pista, quattro ore dopo il warm-up, per valutare le condizioni.

"Non sono d'accordo con la decisione, avremmo dovuto provare, almeno a fare qualche giro", ha commentato Miller a DAZN, l'emittente spagnola della MotoGP. "Sì, c'è vento, ma queste sono le condizioni. Quando c'è vento in autostrada, si continua a guidare".

Miller si è consolato firmando numerosi autografi e offrendo i suoi stivali ai giovani spettatori, ma si è rammaricato del fatto che non abbiano potuto assistere alla gara breve: "Non è per niente facile venire a vedere le moto in queste condizioni. Sono deluso, ma spero di poter fare la gara l'anno prossimo".

Maverick Viñales è d'accordo con l'australiano, anche se non sa se la decisione sia stata la migliore e riconosce la necessità di mettere la sicurezza al primo posto. "È molto difficile dire se sia un bene o un male", ha detto il leader del warm-up. "Per quanto mi riguarda, avremmo potuto fare un giro di ricognizione per vedere la pista e annullare la gara se fosse stato necessario. Non c'è altro da fare. Abbiamo avuto le informazioni dai piloti della Moto2, che hanno detto che era impossibile, quindi non lo so. Non è nelle nostre mani".

"Non so se sono deluso, perché la sicurezza deve essere la priorità, ma queste sono sempre situazioni molto difficili per la direzione gara", ha aggiunto Viñales. "Immagino che quando mettono una bandiera rossa in Moto2, non abbia senso farci partire nelle stesse condizioni".

Un giro di ricognizione "non era un'opzione"

La maggior parte dei piloti ha appoggiato la decisione, ma quando i responsabili del campionato si sono incontrati con i capi delle squadre, sono state espresse diverse opinioni. "Ovviamente non c'è stata unanimità, ma credo che la sicurezza venga prima di tutto", ha detto il boss del team ufficiale Ducati Davide Tardozzi a TNT Sports, che trasmette le gare nel Regno Unito.

Mike Webb ha confermato che tutti i punti di vista sono stati presi in considerazione, ma che è apparso presto impossibile rimandare i piloti in pista. "Abbiamo avuto una riunione poco prima di prendere la decisione, con tutti i capi squadra", ha ricordato il direttore di gara. "Loris Capirossi (delegato alla sicurezza di Dorna Sports, ndr) e Carlos Ezpeleta hanno parlato con i piloti della MotoGP nei loro box per sapere quali fossero le loro opinioni".

"Come potete immaginare, i piloti hanno espresso una vasta gamma di opinioni, a seconda di chi sono, della loro situazione personale o altro. La situazione era molto variegata. Abbiamo parlato con le squadre per dire 'ecco le opzioni, questa è la situazione al momento'. L'idea di fare un giro di ricognizione e di iniziare una gara, con condizioni meteorologiche significativamente peggiori rispetto a quando abbiamo dato la bandiera rossa in Moto2, non era un'opzione. Non potevamo proprio farlo".

Con Oriol Puigdemont