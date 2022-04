MotoGP | Miller e Quartararo ai ferri corti: Jack penalizzato

Carica lettore audio

Nelle fasi conclusive del secondo segmento delle qualifiche di Termas de Rio Hondo, che si sono disputate al termine di un programma rivisto a causa del ritardo di un cargo che trasportava il materiale dei team, Fabio Quartararo stava disputando il suo giro migliore, quando si è imbattuto nella Ducati di Jack Miller in prossimità della penultima curva.

L'australiano procedeva lentamente, poco a lato rispetto alla traiettoria ideale, ma in questo modo ha impedito a Quartararo di frenare in maniera ottimale, obbligandolo ad abortire il suo tentativo. Un episodio che secondo il pilota della Yamaha lo ha privato di un risultato migliore del sesto tempo che ha ottenuto.

"Se devo essere onesto, su questa pista se non fai il tempo al primo giro, sei già perduto, perché mentre percorri la curva sei è tutto spinning. Non appena ti appoggi sul lato sinitro inizia a spinnare e quindi puoi fare poco al secondo giro", ha detto Quartararo.

"Fondamentalmente, Jack non era realmente in traiettoria, ma in questo tipo di curva arrivi di quarta, molto veloce, quindi se c'è qualcuno è un disturbo anche se non è nel mezzo. Quindi per me non è giusto rimanere sulla linea in quel modo".

"Questo è tutto, ho fatto del mio meglio. Sappiamo dove perdiamo qualcosa, ma non penso di aver mai frenato così tardi in vita e così forte alla curva 5 in vita mia".

"Ho fatto del mio meglio e la seconda fila forse non è il massimo che potevamo ottenere, ma penso che siamo in una buona posizione in ottica gara, considerando che abbiamo un buon ritmo. Non è il migliore, ma non è male", ha concluso il campione del mondo.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo che in Indonesia era stato Miller a criticare Quartararo per il suo stile di guida aggressivo dopo la gara, questa volta le parti si sono ribaltate.

Anche se dalla Direzione Gara deve ancora arrivare la conferma ufficiale, "Jackass" ha rivelato nel suo debrief di essere stato sanzionato con un arretramento di tre posizioni in griglia. Complice anche una caduta, aveva chiuso con l'11° tempo, ma ora sarà quindi costretto a scattare 14°.

"Mi hanno appena detto che ho una penalità, una penalità di tre posizioni in griglia. Non so cosa vogliono da me. Non capisco, non è che stessi intenzionalmente cercando di intralciare qualcuno. Comunque sia...", ha detto Jack.

Ad approfittare delle posizioni perse da Miller saranno quindi la KTM di Brad Binder, ma anche le due Ducati del leader del Mondiale Enea Bastianini e del suo compagno di box Pecco Bagnaia. Le due Desmosedici GP ufficiali saranno dunque entrambe in quarta fila.