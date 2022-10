MotoGP | Miller: "Cercherò di non fare nulla di stupido"

Carica lettore audio

Jack Miller è l'uomo del momento nel paddock della MotoGP. Il pilota australiano arriva alla gara di casa con un buon trend, avendo vinto il Gran Premio del Giappone e concluso al secondo posto in Thailandia.

Jack ha anche sposato la sua ragazza lo scorso fine settimana, quello libero tra Buriram e Phillip Island. "È stata una giornata fantastica", ha dichiarato alla conferenza stampa di giovedì. "Ho avuto bisogno di diversi giorni per riprendermi", ha scherzato. "È stato un momento molto importante della nostra vita e siamo riusciti a incastrarlo nel calendario. È stato fantastico".

Se correre a Phillip Island è già abbastanza speciale per qualsiasi pilota, lo è ancora di più per #43. "Sono felicissimo di essere qui", ha ammesso. "Già in Giappone e in Thailandia ero entusiasta, perché era vicino a casa. I fan vengono da tutta l'Australia per essere qui, sono così devoti. Non esiste un altro circuito come questo. È unico", ha poi aggiunto.

Inoltre, i suoi buoni risultati nella seconda metà della stagione lo hanno mantenuto in una posizione di lotta per il titolo piloti. Quando gli è stato chiesto se sentisse la pressione, Miller ha colto l'occasione per lasciare un messaggio amichevole a Quartararo: "La pressione riguarda i pneumatici, e Fabio è l'esperto in materia", ha scherzato.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Dorna

"Come ha detto Aleix, 20 o 40 punti di differenza non sono l'ideale, ma continueremo a fare quello che stiamo facendo. Mi sto divertendo molto sulla moto e se riusciremo a continuare a farlo e ad ottenere buoni risultati, allora sarà fantastico".

Gli ordini di scuderia in Ducati sono stati un tema ricorrente, ancor più dopo che Johann Zarco ha evitato di attaccare Pecco Bagnaia a Buriram. "Hanno una battaglia da combattere e cercherò di non fare nulla di stupido o assurdo. Ovviamente, vincere in casa è il sogno di ogni pilota, e se possiamo provare a lottare per la vittoria lo faremo sicuramente".

Come i suoi colleghi in griglia, Miller non ritiene che l'abbassatore posteriore sia particolarmente utile a Phillip Island, e la sua opinione non è di poco conto, visto che è uno dei pochi piloti che sa cosa significhi girare sul circuito australiano con il dispositivo. "Nel 2019 l'avevamo già e non l'abbiamo usato perché non ci faceva guadagnare nulla. Più importante sarà la questione degli pneumatici, soprattutto perché dovremo capire la nuova carcassa".