MotoGP | Miller: "Ajo non ha bisogno del lavoro in KTM, vuole vincere e basta"

Jack Miller è molto dispiaciuto di non poter lavorare con Aki Ajo, che dal 2025 assumerà il ruolo di team manager del KTM Factory Racing, dal quale il pilota austrialiano è in uscita al termine della stagione.

Lunedì è stato confermato che Ajo lascerà la gestione del suo team in Moto3 e Moto3 per sostituire l'attuale team manager Francesco Guidotti nella squadra ufficiale della Casa austriaca in MotoGP.

Tutto questo però avverrà quando "Jackass" farà il percorso inverso rispetto ad Ajo, che è anche il suo manager, attraversando le porte di Mattighofen in uscita, visto che nel 2025 correrà in sella ad una Yamaha del Prima Pramac Racing.

Parlando alla vigilia del weekend del Gran Premio del Giappone, Miller ha detto di ritenere che l'arrivo di Ajo sia un cambiamento positivo per la squadra ufficiale KTM, che l'anno prossimo accoglierà anche Pedro Acosta al suo posto.

"Aki non ha bisogno di questo lavoro. Non gliene frega niente, vuole vincere e basta. Arriva con questa mentalità: sa cosa vuole e basta. O la va o la spacca. Ha questo tipo di attrazione e di potere. So che Aki ha rifiutato il ruolo in diverse occasioni, ma credo che questo sia il momento giusto. Sarà interessante da vedere".

Pit Beirer, KTM Motorsports Director, Aki Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller ha sottolineato anche quanto gli dispiaccia non avere la possibilità di lavorare insieme al manager finlandese: "Ovviamente mi dispiace. Lavorare con Aki è qualcosa di speciale, qualcosa a cui tengo molto. Abbiamo lavorato insieme negli ultimi dieci anni, quindi lavorare di nuovo con lui in quel tipo di ruolo sarebbe stato fantastico. Ma non è stato così".

"Quello che mi preoccupa di più è lavorare contro di lui. So quanto può essere capace come team manager. Penso che sarà un buon 'proiettile' per la KTM", ha aggiunto.

Miller poi ha speso delle parole anche per l'attuale team manager Guidotti, con il quale aveva già lavorato anche nella sua prima parentesi in Pramac, spiegando che la sua partenza con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto non riflette necessariamente il potenziale del manager italiano.

"Francesco ha cercato di inserirsi in un ruolo qui, ma non mi sembra che gli siano stati dati gli strumenti migliori, diciamo, per fare quello che doveva essere fatto. Questo in parte dipende da lui, ovviamente, che avrebbe dovuto proteggere se stesso ed il suo ruolo, ma non mi sembra che abbia avuto la possibilità di fare ciò che doveva essere fatto".