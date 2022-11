MotoGP | Miller: "Adattato alla KTM più facilmente del previsto"

Carica lettore audio

Domenica è stato il gran cerimoniere dei festeggiamenti della Ducati per il titolo di Pecco Bagnaia, quindi ieri è stato quasi strano vederlo con dei colori diversi dal Rosso nei test di Valencia della MotoGP. Dopo cinque anni legato al marchio di Borgo Panigale, Jack Miller ha iniziato la sua avventura in sella alla KTM e bisogna dire che la prima presa di contatto con la RC16 è andata probabilmente oltre le aspettative.

E' vero che alla fine ha chiuso solamente in 17° posizione, ma il suo distacco è stato di poco superiore ai sette decimi, poco più di tre nei confronti del nuovo compagno di squadra Brad Binder, che conosce già molto bene la moto austriaca. Inoltre, non ha avuto modo di fare un vero e proprio time attack, quindi le prime indicazioni sono state più che positive.

"E' stato molto divertente. Il meteo era fantastico per fare un test. C'era un po' di vento, ma comunque siamo riusciti a scendere in pista relativamente presto e a girare fino alla fine della sessione. Ho fatto molti giri, mi sono divertito a provare la moto nuova e a conoscere la squadra. E' stata una buona giornata", ha detto Miller.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Christian Pupulin Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ad essere sincero, mi sono adattato più facilmente di quanto mi aspettassi. Dopo essere stato su un'altra moto per parecchio tempo, mi sono sentito abbastanza a mio agio fin dall'inizio e ho giocato con la moto per tutta la giornata. Alla fine mi sentivo relativamente a mio agio. Sono abbastanza soddisfatto di come abbiamo finito".

"Purtroppo non c'è stato un vero e proprio time attack, ho fatto il mio miglior tempo con una media ed una soft alla fine della giornata. Abbiamo dovuto togliere la media e mettere una soft per provare alcune cose. Mi sarebbe piaciuto fare un po' di giri di 'rabbia', ma comunque sono contento del risultato", ha proseguito.

Dopo una stagione intensissima, conclusa con il quinto posto nel Mondiale ed una vittoria in Giappone, c'è una pausa per il meritato riposo. L'australiano però è convinto che questa prima presa di contatto si rivelerà utilissima quando nell'anno nuovo si ripartirà con i test in Malesia.

"Sono molto eccitato, ma ora è bello avere un po' di tempo libero per partire e pensare a quello che accadrà in futuro. Mi sento davvero a mio agio e questo mi rende entusiasta per il prossimo anno. Dobbiamo continuare a lavorare giorno per giorno, e la cosa più importante è che oggi siamo rimasti in pista. Abbiamo acquisito molta esperienza, compreso molte cose, sfruttando questo giorno di test prima di due mesi di pausa. E' stato sicuramente fondamentale", ha concluso.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images