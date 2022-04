MotoGP | Messaggio di Marquez: "Pronto a tornare, pronto a volare"

Carica lettore audio

Il pilota della Honda sta ancora aspettando di risolvere il suo problema di vista sdoppiata (diplopia), dopo che ha accusato una ricaduta in seguito al bruttissimo incidente di cui è stato vittima durante il Warm-Up del Gran Premio dell'Indonesia.

Marc Marquez è stato dichiarato unfit per la gara di Mandalika, e non è volato a Termas de Río Hondo, dove questo fine settimana si disputa il Gran Premio d'Argentina, terza tappa del Mondiale MotoGP 2022.

Questa mattina, Marquez ha caricato un video sui suoi canali social che lo mostra mentre continua la sua preparazione per non perdere il suo tono fisico: "Non stop", dice il pilota nel post.

Marc, che ora vive a Madrid, ha scelto come sottofondo musicale per il video un pezzo degli Outskrts, 'Let's Do This', il cui ritornello accattivante recita: "Are you ready for a comeback? /Are you ready to fly? /Are you ready for the moment? /Get ready to ride", che in italiano sarebbe: "Sei pronto a tornare? / Sei pronto a volare? / Sei pronto per il momento? / Preparati a guidare".

Il messaggio 'nascosto' di Marc non potrebbe essere più chiaro e diretto, il pilota si sente sempre più vicino al recupero dal suo problema all'occhio e la Honda è molto ottimista sulla possibilità che lui possa arrivare ad Austin, dove il prossimo fine settimana si disputerà il Gran Premio delle Americhe.

In linea di principio, Marc avrà un'altra visita di controllo con il suo oculista di fiducia, il dottor Sánchez Dalmau, che è stato il primo ad essere ottimista sul nuovo episodio di diplopia del pilota, dicendo che questa volta il problema era meno grave. Se i test saranno positivi, il pilota si recherà negli Stati Uniti martedì per ricongiungersi con i membri della sua squadra, che questo fine settimana in Argentina stanno lavorando con il tedesco Stefan Bradl, suo sostituto nel team Repsol.

Alberto Puig, team manager della Honda, ha parlato sabato dall'Argentina delle condizioni di Marc.

"La questione della sua vista è molto complessa e non possono dare una data esatta per il suo ritorno. A causa del riferimento dell'anno scorso (tre mesi fuori), eravamo molto spaventati a Mandalika, ma ora i progressi sono stati molto veloci. Non posso dire che verrà a Austin, ma il recupero sta andando molto veloce," ha detto.

Il dirigente della Honda crede anche che quando Marc ritornerà sarà pronto a lottare per le vittorie.

"La cosa buona della vista è che o vedi o non vedi. Se ti rompi un braccio torni e hai un handicap, ma con la vista, quando Marc tornerà vedrà bene e potrà lottare per vincere dal primo giorno".