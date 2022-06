MotoGP | Mercato piloti rovente a Barcellona: il punto per il 2023

Carica lettore audio

Il Gran Premio di Catalogna ha portato solamente un annuncio ufficiale, quello del rinnovo di Fabio Quartararo con Yamaha fino alla fine del 2024, nonostante la settimana tra la gara del Mugello e quella di Barcellona fosse stata definita come decisiva in termini di contratti e movimenti del mercato piloti.

Nonostante molte situazioni siano praticamente definite a parole, si dovrà aspettare ancora un po’ per le conferme ufficiali. Questo tuttavia non spegne le voci che girano, che continuano ad essere molte. Sicuramente tante di queste sono giuste.

Ad oggi ci sono nove piloti con un contratto già chiuso per il 2023: Marc Marquez (Honda); Brad Binder (KTM), Franco Morbidelli (Yamaha), Pecco Bagnaia (Ducati) e i due piloti della Mooney VR46, Marco Bezzecchi e Luca Marini, che hanno iniziato la stagione già “rinnovati”. A loro si sono uniti Aleix Espargaro e Maverick Vinales, confermati da Aprilia la scorsa settimana al Mugello, e Fabio Quartararo, che ha rinnovato con Yamaha.

Degli altri piloti, alcuni hanno chiuso un accordo e altri stanno negoziando il loro futuro, anche se i pezzi del puzzle sono praticamente già tutti inseriti. Jack Miller ha chiuso un accordo con KTM per correre il prossimo anno nella struttura ufficiale. All’inizio si voleva dare l’annuncio nel sabato di Barcellona, ma Ducati, con cui l’australiano ha il contratto fino a fine anno, ha messo un freno ritardando il comunicato, che potrebbe arrivare il qualsiasi momento.

Questo lascia senza moto Miguel Oliveira. Per quanto KTM gli abbia offerto di continuare nella struttura satellite Tech 3, il portoghese si è mosso rapidamente per giungere a un accordo con Ducati, che con tutta probabilità lo collocherà nel team Gresini. Prenderà così il posto di Enea Bastianini insieme a Fabio Di Giannantonio. Quest’ultimo tuttavia ha parlato con Aprilia, che vorrebbe piazzarlo nel team satellite RNF.

Al momento Bastianini è il principale candidato per il posto nel team ufficiale Ducati che lascerà libero Miller. Ma Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo Ducati Corse, ha assicurato questo fine settimana che aspetteranno la fine di agosto per prendere una decisione. Proveranno così a prendere tempo affinché arrivi un risultato che giustifichi l'eventuale scelta di Jorge Martin come compagno di squadra di Bagnaia. In ogni caso, se uno dei due andrà nel team ufficiale, l’altro occuperà il posto in Pramac Racing, dove tutto lascia pensare che verrà confermato Johann Zarco.

Un altro pezzo fondamentale del mercato è Joan Mir, che tutti danno in Honda per i prossimi due anni. Questo processo sta cuocendo a fuoco lento, ma ha tutte le carte il regola per concludersi con un accordo. Ciò lascerebbe Pol Espargaro fuori dal team Repsol e tutto lascia pensare che la sua destinazione potrebbe essere un ritorno in KTM, dove ha già trascorso cinque anni, anche se stavolta nel team satellite Tech 3, dove troverebbe Remy Gardner.

L’addio di Pol apre la porta a Honda per prendere la difficile decisione di mantenere nel team LCR Alex Marquez, rinnovo che al momento non si è concretizzato. Ma, se qualche settimana fa sembrava impossibile, ora non lo è più. Alex sarebbe insieme a un pilota giapponese scelto dal marchio, che potrebbe essere ancora Takaaki Nakagami oppure il giovane Ai Ogura, opzione preferita dai responsabili HRC.

Chi sembra non continuerà in Tech 3 è Raul Fernandez. Il madrileno ha chiesto di andar via dal team dato che non si adatta alla moto e KTM, vedendo che la situazione non migliora, potrebbe cedere. Se Raul si libera, in Aprilia lo attendono a braccia aperte nel team RNF, anche se in Ducati restano vigili per un movimento dell’ultima ora.

Un altro obiettivo della Casa di Noale è Alex Rins, che continua a non dare indizi sul proprio futuro. Al momento, l’opzione più chiara sarebbe quella di firmare un contratto come pilota ufficiale Aprilia, correndo con la moto satellite di RNF. Tuttavia, il suo manager sta intrattenendo conversazioni anche con Ducati, e questo potrebbe comportare il suo arrivo a Borgo Panigale se alla fine Oliveira dovesse decidere di andare in Aprilia. Ciò che sembra evidente è che Alex e Miguel saranno i piloti che occuperanno il posto nel team Gresini e in RNF, anche se è da vedere chi andrà dove.

Ecco il mercato piloti per il 2023:

Yamaha: Fabio Quartararo/Franco Morbidelli

Aprilia: Aleix Espargaró/Maverick Viñales

Ducati: Pecco Bagnaia/Enea Bastianini o Jorge Martín

Honda: Marc Márquez/Joan Mir

KTM: Brad Binder/Jack Miller

VR46-Ducati: Luca Marini/Marco Bezzecchi

Pramac-Ducati: Johann Zarco/Jorge Martín o Enea Bastianini

Gresini-Ducati: Fabio Di Giannatonio/Miguel Oliveira o Alex Rins

LCR-Honda: Alex Márquez/Takaaki Nakagami o Ai Ogura

RNF-Aprilia: Alex Rins o Miguel Oliveira/Raúl Fernández

Tech3-KTM: Pol Espargaró/Remy Gardner

*In grassetto i piloti che hanno già un contratto firmato per il 2023