MotoGP | Mea culpa Bagnaia: “Errore mio, ho chiesto scusa al team”

La cavalcata magica di Pecco Bagnaia si è interrotta questo sabato a Silverstone. Il campione del mondo in carica ha concluso la Sprint con cinque giri d’anticipo, finendo nella ghiaia di Curva 4. Un errore, quello del pilota Ducati, che lo porta a vedere il suo dominio ridursi al minimo. Il piemontese di presenta ora alla gara di domenica da leader, ma con un solo punto di vantaggio su Jorge Martin.

A salvare in qualche modo il dominio in campionato di Bagnaia è stato Enea Bastianini, vincitore proprio davanti allo spagnolo del team Pramac, oggi secondo. Tuttavia, Pecco si concentra su se stesso e sull’errore commesso in questo sabato inglese per cambiare nettamente il weekend nella gara lunga: “È tutto il weekend che quella curva mi sta venendo particolarmente bene, invece oggi l’ho stesa. Non è stato un inizio facile, perché alla partenza è rimasto agganciato l’abbassatore posteriore. Ho fatto le prime due curve così e mi hanno ripassato tutti”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quarto alle prime curve, una volta sganciato l’abbassatore, Bagnaia ha ritrovato il suo passo arrivando in poco tempo alle calcagna di Aleix Espargaro, terzo. Tuttavia, nella foga di recuperare e tornare in vetta, è incappato in un errore: “Al primo giro e mezzo non mi trovavo bene con la gomma dietro, non riuscivo a spingere come avrei voluto. Forse per la temperatura della gomma… Però dopo è andata bene, non so, ma ho iniziato ad andare forte veramente. Era tutto perfetto, in un giro e mezzo ero di nuovo dietro ad Aleix”.

“Sono uscito molto forte dalla Curva 3, ho anticipato l’ingresso alla 4 e ho perso. È un errore mio, ho già chiesto scusa alla squadra, è giusto così. È anche più facile capirla, perché quando sai perché sei caduto riesci a risolvere meglio le cose. Mi girano estremamente tanto, però non posso farci niente. La gara vera è domani”, ha spiegato Bagnaia, che manda giù il boccone amaro della scivolata, ma punta a riscattarsi nella gara lunga.

Il rientro dalla pausa estiva non è stato particolarmente fortunato per Bagnaia, che ha visto nella caduta il culmine di alcuni episodi particolari. Venerdì si è slacciata la tuta e nella qualifica di questa mattina si è staccato l’adesivo degli sponsor sopra la visiera del casco, impedendogli di fare il giro e costringendolo a rallentare per toglierlo di mezzo: “Ieri non ho agganciato bene la tuta all’uscita dal box e si è aperta. Oggi il casco… Magari c’è stata una leggerezza, in sei anni on è mai successo niente, invece poi le cose accadono sempre nei momenti peggiori. È stato un peccato, perché si poteva migliorare. Non so se avrei battuto Aleix, perché ha fatto un tempo incredibile, però almeno potevo provarci. Ero riuscito a togliermi dal gruppo, ero davanti, avevo un po’ la situazione perfetta”.