MotoGP | Martin: “Vincere a Misano è stato come dare un pugno sul tavolo”

Se c’è una cosa che Jorge Martin ha imparato in quest’ultimo anno è accontentarsi quando non è possibile andare oltre le proprie possibilità, e il Gran Premio di Aragon è stato una dimostrazione. Consapevole di non poter lottare con un imbattibile Marc Marquez, il pilota Pramac si è accontentato di due secondi posti che però gli hanno consentito di prendere la vetta del campionato.

Ora lo spagnolo si presenta a Misano da leader della classifica, con 23 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia (complice anche il polemico incidente di domenica con Alex Marquez) e torna su una pista che l’ha visto trionfare lo scorso anno. Proprio sulla pista romagnola, il portacolori Pramac ha battuto il campione del mondo, vincendo sia la Sprint e la gara domenicale e iniziando la sua furiosa rimonta.

“Misano è una pista che mi piace, ma più che altro mi è molto congeniale”, ha raccontato Martin nel giovedì del Gran Premio di San Marino. “Ha molto grip e questo mi aiuta molto con il mio stile di guida. Uso molto l’accelerazione per fare il tempo e questa cosa non l’ho potuta fare ad Aragon. Credo che questo fine settimana sarà diverso da Motorland”.

Ad Aragon nessuno ha potuto battere Marc Marquez, ma a Misano potrebbero ristabilirsi le gerarchie, con Martin e Bagnaia a fare la differenza sul resto del gruppo: “La pressione c’è sempre, Pecco è a casa sua… Io faccio sempre il 100%, questo fine settimana non sarà più importante del precedente, alla fine ti danno sempre lo stesso numero di punti. Bisogna continuare sulla linea che stiamo seguendo ora, dobbiamo continuare a essere veloci, ma andarci con i piedi di piombo, sapendo dove sono stati i progressi e mantenendo questa linea”.

I presupposti per andare forte e ottenere un grande risultato ci sono tutti, i ricordi dello scorso anno sono bellissimi, ma fanno parte del passato e Martin è concentrato sul fine settimana entrante: “Vincere qui l’anno scorso ha avuto un valore enorme, è stato come dare un pugno sul tavolo per aver vinto a casa sua. Non me lo aspettavo, negli anni precedenti non ero mai riuscito ad andare bene a Misano. È fantastico essere nuovamente qui dopo quello che abbiamo vissuto l’anno scorso, ma è già il passato”.

“Da allora, il livello di competitività è aumentato e sento che miglioro sempre di più, ma anche gli altri stanno migliorando e adesso diventa molto difficile. Vedremo, l’obiettivo di quest’anno è lo stesso: fare il meglio che possiamo e, se potremo, vincere. Prima sembrava che dovessi dimostrare chi fossi o come guidassi. Ora mi concentro su me stesso e non devo dare alcun titolo. Per Pecco ed Enea sarà un buon fine settimana, si allenano molto qui, completano molti giri. Ma anche per noi sarà sicuramente una buona pista. Sarà difficile dominare, ma proveremo a ripetere quanto fatto l’anno scorso. È molto difficile, ma darò di tutto per provarci”, ha concluso il pilota Pramac.