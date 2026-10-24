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MotoGP Australia

MotoGP | Martin vende cara la pelle, ma poi cade e Marquez si prende Sprint e leadership a Phillip Island

Per otto giri i due contendenti regalano un duello da leccarsi i baffi, poi "Martinator" scivola e finisce al Centro Medico. Marc poi regola il fratello Alex per firmare la terza vittoria Sprint consecutiva e portarsi a +10. Di Giannantonio completa una grande tripletta Ducati, mentre Bezzecchi rimonta, ma è quarto dopo una brutta partenza.

Matteo Nugnes

Modificato: 24 ott 2026, 04:51

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Se c'era del rammarico per l'addio di Phillip Island alla MotoGP, a maggior ragione è aumentato dopo la Sprint di oggi, che ha regalato di nuovo dello spettacolo dopo una sequenza di gare che oggettivamente erano state piuttosto piatte. La gara breve del Gran Premio d'Australia ci ha regalato il tanto atteso duello tra i due contendenti al titolo, che è stato ricco di adrenalina, ma purtroppo si è concluso nel peggiore dei modi: con uno dei due protagonisti al Centro Medico.

Dopo le qualifiche sul bagnato, le previsioni meteo sono state sconfessate, perché la Sprint si è disputata sull'asciutto e questo apriva lo spiraglio ad una buona occasione per Jorge Martin. E bisogna dire che il pilota dell'Aprilia è stato coriaceo, vendendo carissima la pelle. La sua gara però si è conclusa con una scivolata all'ottavo giro, avvenuta proprio quando se la stava giocando con Marc Marquez, che con la nona vittoria stagionale in una Sprint, la terza di fila, si è preso la vetta della classifica con 10 punti di margine.

Al via è stato proprio il ducatista a prendere il comando delle operazioni, seguito però da un "Martinator" che ha sfoderato una grande partenza dalla seconda fila per portarsi subito alle sue spalle. E che oggi il portacolori della Casa di Noale fosse particolarmente arrembante lo si è capito subito, perché al terzo giro ci ha provato alla curva 4, andando tuttavia lungo, per poi trovare il sorpasso alla curva 11.

Per un paio di giri il madrileno ha dato anche la sensazione di poter provare a scappare, ma poi al quinto giro è andato lungo alla curva 4, permettendo a Marquez di rimettersi davanti. Un giro più tardi poi Martin ci ha riprovato alla curva 1, andando però largo alla curva 2 e consentendo così l'incrocio a Marc.

Stesso copione che si è ripetuto all'ottavo giro, quando poi Jorge ci ha riprovato alla curva 4, ma con il medesimo esito. Dunque, il pilota dell'Aprilia dava la sensazione di averne di più, con il ducatista che però riusciva sempre a rispondere colpo su colpo. Almeno fino a quando non è arrivato il clamoroso errore di Martin, che è entrato largo alla curva 8, perdendo l'anteriore della sua Aprilia e rotolando rovinosamente nella ghiaia della via di fuga, venendo poi portato via in barella.

Per Marquez a questo punto è stato tutto facile, anche perché alle sue spalle ha trovato un alleato importante, ovvero il fratello Alex. Anche il pilota del Gresini Racing ha dato la sensazione di avere forse qualcosina in più, ma non ha affondato il colpo, sapendo anche quanto fosse importante questo successo per il #93.

La Ducati alla fine si è portata a casa addirittura una tripletta su quella che doveva essere una pista Aprilia, con Fabio Di Giannantonio che ha completato il podio con quella della Pertamina Enduro VR46 (per lui è il 7° stagionale in una Sprint), riuscendo a tenere a bada nel finale un Marco Bezzecchi che ha pagato a carissimo prezzo una pessima partenza, che lo aveva visto precipitare addirittura 12°. Il riminese poi ha sfoderato una grande rimonta, ma avrebbe avuto bisogno di qualche giro in più per puntare al podio. E in questo modo anche il suo gap nel Mondiale è salito a 50 punti.

Continuando a scorrere la classifica, la top 5 si completa con la KTM di Pedro Acosta, che dopo aver lottato a lungo per il podio ha calato il suo ritmo nel finale, precedendo l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la RC16 di Brad Binder, autore di una bella rimonta dal 13° posto in griglia. Discorso inverso invece per Enea Bastianini, solo 12° al traguardo dopo aver centrato la Q2 diretta.

Gli ultimi punti se li sono portati a casa l'idolo locale Jack Miller, ottavo con la Yamaha Pramac, e Diogo Moreira, primo tra i piloti Honda al traguardo dopo che Johann Zarco è stato costretto al ritiro da un problema tecnico. Un peccato per il francese, che dalla prima fila aveva battagliato al vertice fino al momento del suo stop. Il brasiliano del Team LCR l'ha spuntata in volata su un ottimo Iker Lecuona, decimo da sostituto dell'infortunato Fermin Aldeguer sulla Ducati di Gresini.

Dal fondo dello schieramento ha fatto una buona rimonta anche Fabio Quartararo, 11° con la sua Yamaha, mentre Franco Morbidelli non è andato oltre al 14° posto con l'altra Ducati della Pertamina Enduro VR46. E' durata appena tre giri invece la gara di Pecco Bagnaia, rientrato ai box perché non aveva assolutamente feeling con la sua Ducati e si trovava già in ultima posizione.

La classifica della Sprint

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti 1 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

19'09.411

12 2 A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+0.323

19'09.734

0.323 9 3 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+0.590

19'10.001

0.267 7 4 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+1.074

19'10.485

0.484 6 5 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+3.689

19'13.100

2.615 5 6 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+6.146

19'15.557

2.457 4 7 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+7.433

19'16.844

1.287 3 8 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+7.782

19'17.193

0.349 2 9 D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+10.722

19'20.133

2.940 1 10 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 13

+10.773

19'20.184

0.051 11 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+11.215

19'20.626

0.442 12 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+11.437

19'20.848

0.222 13 A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+11.568

19'20.979

0.131 14 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+18.277

19'27.688

6.709 15 A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 13

+37.945

19'47.356

19.668 dnf R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+5 Giri

13'49.668

5 Giri Ritirato dnf J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

+6 Giri

11'08.358

1 Giro Ritirato dnf M. Viñales Tech 3 12 KTM 6

+7 Giri

10'40.115

1 Giro Ritirato dnf J. Zarco Team LCR 5 Honda 3

+10 Giri

6'17.953

3 Giri Ritirato dnf F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 2

+11 Giri

4'42.169

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