MotoGP | Martin: "Tornare ad essere leader dopo l'inferno che ho passato significa molto"

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Jorge Martin invia un messaggio di incoraggiamento a Marco Bezzecchi dopo l'incidente subito dal riminese ad Assen, e riflette sulla sua leadership e sulla sofferenza che ha attraversato fino ad arrivarci.

Rubén Carballo Rosa
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

A questo punto dell'anno scorso, Jorge Martin aumentava la pressione nel braccio di ferro che teneva con Aprilia per cercare di far sì che il marchio italiano lo liberasse dal secondo anno del suo contratto, sulla base di una clausola contenuta nel documento che li vincolava, e che le due parti interpretavano in modo diverso.

Un giro di calendario dopo, lo spagnolo ha lasciato questa domenica Assen da leader del Mondiale MotoGP, dopo aver conquistato il suo quinto podio della stagione, in una giornata segnata dalla terrificante caduta di Marco Bezzecchi, suo compagno di box.

Martin ha condotto per più di metà gara, finché Raul Fernandez ed Ai Ogura lo hanno superato, praticamente insieme, approfittando del ritmo superiore che avevano dimostrato fin dalle prove. Nonostante sia stato superato dai due rivali del team Trackhouse, la struttura satellite dell'Aprilia, Martin ha dato una lettura estremamente positiva del fine settimana in Olanda. Uno scenario in cui non si è mai sentito del tutto a suo agio, anche se sabato si era aggiudicato la pole position.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Voglio mandare tutta la mia forza a Marco, perché ho visto il suo incidente e non è bello vedere cadere un rivale. È chiaro che abbiamo fatto un grande fine settimana, e che portiamo a casa punti importanti", ha riassunto Martin, che torna a guidare il campionato, cosa che non gli riusciva dalla fine del 2024, quando si proclamò campione del mondo.

Dopo quella domenica trionfale, il madrileno è entrato periodo più buio della sua carriera, con una serie di gravi cadute che gli hanno provocato una serie di infortuni, che lo avevano portato a voler scappare dall'Aprilia. "Tornare ad essere leader dopo l'inferno che ho passato significa molto. Ma ora arriva la cosa più difficile, che è confermarsi", ha riflettuto il #89, che precede Bezzecchi di sette punti, e che ha concluso molto soddisfatto del miglioramento delle suo feeling man mano che il fine settimana avanzava.

"Questo fine settimana lo abbiamo affrontato come un test, ed era il modo giusto di farlo. Sono contento perché siamo migliorati in termini di velocità. Torniamo ad avere ritmo", ha avvertito Martin, che ha commentato la sua intenzione di andare a far visita ai medici, affinché i dottori gli controllino alcuni dolori alla schiena che non gli hanno permesso di guidare come avrebbe voluto: "Queste due settimane mi faranno molto bene, perché ho sofferto un po' alla schiena. Sono un po' bloccato, e vedremo cosa diranno i dottori".

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