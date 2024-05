MotoGP | Martin: "Tanti team hanno bussato alla porta, aspetto Ducati"

La MotoGP arriva a Barcellona con gli occhi che ancora brillano dopo la gara in Francia, dove Jorge Martin ha piegato Marc Marquez e Pecco Bagnaia dopo una battaglia tanto estenuante quanto spettacolare. Il pilota Pramac si presenta al Gran Premio di Catalogna da leader del campionato, con ben 38 punti di vantaggio sul campione del mondo in carica ed è chiaramente il favorito sia per il weekend di gara sia per il futuro.

Proprio il 2025 è il tema che tiene banco al Montmelo, fine settimana cruciale per Ducati, che dovrà decidere chi affiancherà Bagnaia. Sarà Enea Bastianini a mantenere il posto? Arriverà Marc Marquez o il prescelto sarà finalmente Martin? Lo spagnolo non vuole pensare ora al futuro che lo attende, ma preferisce concentrarsi sul fine settimana che sta per iniziare.

“Sicuramente sarà interessante”, ha spiegato il leader del campionato nella consueta conferenza stampa del giovedì. “Sono contento del risultato della settimana scorsa, ma è passato. Ora dobbiamo concentrarci su questa pista. L’anno scorso abbiamo faticato un po’ con il grip, ma credo sia stato così tutti. Vediamo come performerà la nuova moto qui, penso che sarà meglio rispetto all’anno scorso. Abbiamo anche delle idee per essere veloci in caso ne avessimo bisogno. Sicuramente l’anno scorso Aprilia era su un altro livello, quindi l’obiettivo è chiudere il gap. Non si può mai sapere, vedremo come sarà migliorata la moto, io sono fiducioso perché mi sento in un buon momento”.

A Martin è mancata la vittoria davanti al suo pubblico lo scorso anno, nulla ha potuto fare contro le Aprilia, in particolare quella di Aleix Espargaro. Le RS-GP si confermeranno anche nel 2024? Una cosa è certa: secondo il pilota Pramac il risultato di questo weekend non influirà sulla scelta di Ducati. Ma attenzione, perché Martin è oggetto del desiderio di altri marchi, che stanno iniziando a bussare alla sua porta.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Penso che i risultati di Le Mans, Jerez o Barcellona non cambieranno la decisione finale”, ha spiegato lo spagnolo. “Capisco le tempistiche di Ducati, devono capire di cosa hanno bisogno, come mettere tutto insieme, quindi aspettiamo. Nelle prossime due settimane deciderò il mio futuro perché saprò la decisione di Ducati. Sono anche contento che altri marchi stiano bussando alla mia porta, questo significa che stiamo facendo un gran lavoro. Non posso controllare quello che succederà nelle prossime settimane, quindi intanto farò del mio meglio a Barcellona e al Mugello, poi vedremo cosa ci riserverà il futuro”.

Alla luce della grande crescita e di quanto fatto a Barcellona lo scorso anno, Aprilia buona opzione per il 2025? Martin preferisce glissare: “Non ha senso pensare ora cosa possa essere una buona opzione o meno. Adesso dobbiamo aspettare e fino a quel momento sarà difficile. Sicuramente i marchi europei sembrano in grande forma, ma anche Yamaha e Honda arriveranno con il tempo. Quindi aspettiamo e vedremo, ma ci sono opzioni molto competitive”.

La gara di casa è speciale, ma per Martin c’è stato spazio per le emozioni sin da subito. Il suo amico fraterno Aleix Espargaro ha annunciato il ritiro dalle competizioni alla fine di questa stagione e per il pilota Pramac è stato inevitabile versare qualche lacrima: “Ho parlato con lui la scorsa settimana e ha detto che non avrebbe pianto, ma alla fine lo ha fatto (ride). È una persona molto importante nella mia vita, io ero un suo fan nel 2013, ho delle foto con lui, ma lui nemmeno mi conosceva. Ma lui non è solo un mio amico, è un mio fratello, a volte sono quasi come suo figlio, vado a cena da lui ogni tanto ad Andorra. È una delle persone più importanti della mia vita, non potevo non piangere. Sono molto contento per lui e per la sua famiglia”.