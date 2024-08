MotoGP | Martin sulla coppia Bagnaia-Marquez: "Vado a preparare i popcorn"

L'annuncio dell'addio alla Ducati e la caduta mentre era in testa alla gara in Germania sembravano avere un chiaro rapporto di causa-effetto per Jorge Martin, che ha perso la leadership del Mondiale MotoGP poco prima della pausa estiva. Un colpo che avrebbe messo fuori gioco chiunque altro.

Tuttavia, il pilota del Prima Pramac Racing è stato in grado di rilanciarsi con due secondi posti nel GP di Gran Bretagna per riprendersi la testa della classifica che spera di mantenere fino alle ultime gare per avere una possibilità di vincere il titolo, dimostrando una nuova forza mentale.

"Era importante che lui (Pecco Bagnaia) non si allontanasse ulteriormente da noi, perché in quel caso avremmo perso davvero le possibilità. Non si tratta di essere leader, ma di essere vicini e di avere opzioni fino alla fine, a Valencia", ha spiegato Martin, arrivando a Spielberg da leader.

"È una pista che mi piace, ma sarà difficile perché gli avversari saranno competitivi. La Ducati è sempre stata buona e i quattro favoriti, per così dire, saranno veloci qui".

Martin ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP su questo circuito nel 2021, e lo ha fatto dopo aver superato una caduta molto pesante a Portimao diverse settimane prima.

"È stato un momento importante della mia carriera, un punto di svolta. Dopo due mesi e mezzo dall'incidente di Portimao, essere riuscito a recuperare, venire qui e vincere. Non potevo crederci", ricorda.

Dall'esterno sembra che i contendenti al titolo siano spinti al limite, costretti ad andare al massimo e a rischiare ogni millimetro, una situazione di massimo stress.

"L'anno scorso è stato più stressante perché non ero in grado di gestire le mie emozioni, sentivo molta pressione, non riuscivo a dormire al sabato notte. Ho sofferto molto", ha detto Martin.

"Ho lavorato molto su questo aspetto per cercare di essere migliore mentalmente, per avere più salute emotiva, diciamo. Al momento la sto gestendo abbastanza bene, vedremo alla fine dell'anno, quando avrò davvero una possibilità, se riuscirò a gestirla meglio. Al momento sento meno pressione, stiamo andando molto veloci, lavoriamo tutti meglio, ma il percorso è ancora lungo e dobbiamo anche godercelo".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin aveva già spiegato all'inizio della stagione di aver lavorato con uno psicologo, con il quale continua a lavorare periodicamente.

"Faccio un lavoro mentale ogni giorno, cerco di migliorare. Ho visto che l'anno scorso avevo un margine enorme, non sapevo come gestire certe situazioni. Ho lavorato da gennaio e continuo a lavorare ogni giorno per migliorare. Ho il mio psicologo sportivo, che mi aiuta molto. Mi dà degli strumenti che devo mettere in pratica, è inutile avere uno psicologo se non ci si lavora ogni giorno".

Cambiando argomento, a Martin è stato chiesto delle dichiarazioni di Bagnaia sul rapporto che avrà con Marc Marquez nel box il prossimo anno, quando ha detto che "può andare benissimo o essere un disastro". "Vado a preparare i popcorn e intanto lavorerò bene con la mia nuova moto", ha risposto Jorge.

Una nuova moto che, per il momento, vede in pista solo come rivale. "Non voglio ancora pensarci, ma la tengo sempre d'occhio. Vedere Aleix (Espargaro) fare il record a Silverstone mi motiva, perché significa che la moto è competitiva. Sicuramente devono perfezionare le cose, la domenica non sono a posto, soffrono con la gestione, ma il sabato sono molto vicini a noi. Chissà, forse posso dargli quel qualcosa in più di cui hanno bisogno", ha detto un fiducioso Martin.

E ovviamente non perde occasione per chiedere all'amico Aleix della RS-GP: "Ovviamente, ho un rapporto quotidiano con Aleix, lo vedo ogni giorno e parliamo di tutto. So che stanno lavorando e vedremo se continueranno a crescere", ha concluso.