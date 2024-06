MotoGP | Martin, stoccata a Marc: “Felice di un titolo con Pramac”

Uno dei grandi protagonisti della stagione 2024 della MotoGP è indubbiamente Jorge Martin, non solo perché è al comando della classifica generale. In ottica mercato è una pedina importante, perché pretendente alla sella ufficiale per il prossimo anno. Alla vigilia del Gran Premio d’Italia è nata l’indiscrezione che vuole lo spagnolo compagno di squadra di Pecco Bagnaia nel 2025, tuttavia nulla è ancora confermato e anche i protagonisti mantengono riserbo.

“La stampa specula sempre”, ha spiegato Martin nella consueta conferenza stampa del giovedì. “Dobbiamo fare i conti con queste informazioni, ma il nostro compito è quello di guidare, sono concentrato al 100% sul fine settimana di gara. Poi lunedì o martedì avremo tempo per parlare. Sicuramente sarà un weekend importante, si tratta della gara di casa del mio team e anche di quella di Ducati”.

“Vogliamo anche migliorare i risultati del Montmelo, che non è stato un fine settimana semplice. Nonostante questo, sono stato in grado di migliorare molto dal sabato alla domenica. Ero molto vicino alla vittoria, ma Pecco è stato super e ha fatto meglio di me. Ma sono molto concentrato su questo fine settimana, l’anno scorso ho chiuso in seconda posizione, quindi spero di chiudere il gap da Pecco in questa gara”, ha provato a sviare Martin, anche se invano.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante il leader del campionato abbia cercato di riportare il discorso sulla pista, è stato inevitabile parlare di mercato e di futuro. Lui e Marc Marquez sono i contendenti principali per il posto nel team ufficiale (con Enea Bastianini dato per certo fuori dalla formazione factory), ma l’otto volte iridato ha chiuso la porta a Pramac.

“Questo è molto soggettivo”, ha affermato Martin in riferimento al “no” categorico di Marc a Pramac. “Alla fine bisogna stare dove ci si sente a proprio agio, dove si pensa di potere essere un pilota migliore. Lui avrà le sue ragioni. Io sono molto contento di essere dove sono, da quando ho debuttato sono con loto e hanno dato tutto per me. Sarei molto felice di vincere il mondiale con Pramac, indipendentemente da quello che abbia detto Marc”.

Nonostante questa affermazione, la voglia di compiere il passo in avanti e passare al team ufficiale è tanta: “Mi danno ciò di cui ho bisogno, il mio team mi dà il massimo e anche Ducati, altrimenti non avrei il contratto che ho. Ho un contratto di fabbrica con Ducati e sono contento, si fidano di me. Voglio andare al team ufficiale per vedere se posso essere ancora migliore, non perché qui non abbia ciò di cui ho bisogno. Per questo e perché un marchio vuole vincere sempre con il suo team ufficiale”.

Al momento, Martin è il favorito per vincere questo titolo, ma siamo ancora al settimo appuntamento della stagione ancora da disputare. Nonostante i 39 punti di vantaggio sul secondo, Bagnaia, il campionato è ancora lungo: “Il campionato è molto lungo e noi primi tre siamo tutti sullo stesso livello, più o meno. Spero che la lotta per il titolo prosegua quasi fino alla fine. Ci sono stati altri piloti in grado di vincere, ma poi chi lotterà davvero sarà chi mantiene la costanza. Noi tre siamo forti e costanti su ogni pista”.