MotoGP | Martin: "Sto ancora guidando la moto di Bezzecchi e questo mi penalizza"

Alla sua seconda stagione con Aprilia, Jorge Martin ha concluso un'ottima prima giornata del Gran Premio della Thailandia, il primo della stagione, in netto contrasto con lo scorso anno, quando il campione del 2024 era stato completamente messo fuori gioco dagli infortuni.

Martin, che nei test dello scorso fine settimana ha ottenuto un miglior tempo di 1'29"314, ha mantenuto le sue prestazioni questo venerdì, concludendo terzo nella FP1 del mattino (1'29"551) e quinto nella sessione del pomeriggio (1'29"229), assicurandosi così il passaggio diretto alla Q2 e risparmiandosi la tensione di dover passare dalla Q1.

"Sono molto contento", ha ammesso Martin alla fine della giornata, anche se ha voluto subito minimizzare la situazione. "Sono contento, ma non ho fatto nulla che non avessi già fatto nei test della scorsa settimana".

Martin è stato protagonista della prima caduta della stagione MotoGP, ma è successo alla curva 12, uno dei punti più lenti del circuito, e dalle immagini si è visto che non ha avuto conseguenze fisiche. "La caduta è stata un buon test per la spalla, perché, finché non cadi, hai il dubbio di vedere se qualcosa si sposta".

"La sessione mattutina è stata perfetta per me, mentre nel pomeriggio le condizioni sono diventate più complicate. Ma sono riuscito a fare un buon tempo", ha spiegato. "In termini di ritmo, Bezzecchi è su un altro livello, ma credo di essere tra i primi cinque", ha aggiunto il pilota madrileno.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Martin ha spiegato che il primo obiettivo del weekend è stato raggiunto: "Il mio obiettivo era quello di entrare direttamente in Q2, perché nei test ero stato veloce". Una qualificazione che è arrivata solo negli ultimi minuti, con la pioggia che minacciava il tracciato thailandese, lo spagnolo era scivolato fuori dalla top 10. "È chiaro che poi arrivano i nervi, perché ti vedi competitivo, ma abbiamo margini di miglioramento. Mi sento sempre meglio sulla moto, anche se Marco è ancora lontano", ha ammesso.

Dopo aver perso quasi tutta la scorsa stagione per infortunio, oltre al primo test di quest'anno a Sepang, Martin non è ancora riuscito a trovare una moto di suo gradimento. "Sto ancora guidando la moto di Marco, e io non sono Marco. Questo mi penalizza sia sul giro singolo che nei long run", ha valutato.

Martin ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico alla mano sinistra e alla spalla destra, per la seconda volta, per correggere i primi interventi, che non erano andati bene. E il processo di recupero è ancora in corso. "Fisicamente sto bene, anche se alla fine della sessione la mano si è gonfiata un po' di più", ha detto con una certa preoccupazione.