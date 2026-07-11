MotoGP | Martin spiega: "Fatico al venerdì e la domenica sono in ritardo. Il problema è l'anteriore"

Marco Bezzecchi non correrà questo fine settimana a causa di una frattura scomposta alla clavicola patita nel corso delle Libere 2 al Sachsenring, ma questo non sembra affatto un elemento che possa portare una maggiore tranquillità a Jorge Martin.

Il leader del Mondiale ha chiuso la Sprint in Germania al sesto posto, dopo aver battagliato con l'ex compagno di marca Francesco Bagnaia e Raul Fernandez.

"Non ho fatto una Sprint tranquillo. Anche senza Bezzecchi in pista ci sono tanti piloti in lotta per il campionato e in questo momento stanno tutti facendo meglio di me. Sono io che devo migliorare", ha detto subito Martin.

L'avvio di gara di Jorge è stato eccellente. 3 sorpassi effettuati dopo lo spegnimento dei semafori. Poi, però, dal secondo giro in poi si è plafonato, complice una pista come il Sachsenring su cui è molto difficile superare.

"Al primo giro sono riuscito a superare 3 piloti. Ma qui è davvero difficile superare. Quando parti nelle retrovie è tosta. Il sorpasso che ho fatto su Bagnaia e Fernandez è stato davvero bello, ma non è la prima volta che ci riesco. Ricordo che nel 2023 riuscii a fare una cosa del genere, credo su Miller e Bagnaia".

"RIcordo che poi anche la domenica avevo fatto la stessa cosa. Oggi ho visto l'opportunità, perché stavano lottando tra loro, quindi erano più lenti e li ho superati entrambi. Sicuramente è stato un bel sorpasso, ma penso sia stata l'unica cosa positiva della giornata".

Dopo un venerdì complesso, Martin si è trovato meglio oggi nella gara corta. Nel corso della mattinata si è reso conto di avere preso una strada diversa da quella scelta dagli altri piloti Aprilia e, una volta tornato sui suoi passi, le cose sono migliorate.

"Per quanto riguarda la Sprint, posso dire di essere migliorato molto rispetto a ieri. Già dalla mattina di ieri credo che stessimo perdendo un po' la direzione in termini d'assetto. Abbiamo visto che gli altri stavano seguendo una direzione completamente diversa. Sono tornato su quella strada e mi sono sentito un po' meglio".

"Abbiamo lavorato dal punto di vista dell'elettronica, sul mio stile di guida abituale, perché non voglio uscire dalla mia linea. Per quanto riguarda l'assetto invece, abbiamo cambiato tante cose per la Sprint. E' anche per questo che ho fatto 2 giri spinti, per capire se la moto fosse migliorata o no".

"Al mattino perdevo 3-4 decimi da Fernandez. In gara invece sono riuscito a restargli vicino, così come a Ogura. Dobbiamo fare un altro passo avanti e vediamo se domani riusciremo a trovare qualcosa d'altro".

A quel punto, Jorge è andato più in profondità riguardo i problemi che ha dovuto affrontare fino a oggi, e non necessariamente solo in questo fine settimana. Quest'anno sembra faticare a mettere tutto assieme sin dal venerdì, trovando la strada giusta da perseguire. Questo lo porta ad arrivare alla domenica in ritardo e con una moto ancora non perfettamente allineata alle sue preferenze. A soffrire in particolare modo è l'anteriore e anche al Sachsenring questo si evidenza nelle curve a sinistra.

"Penso che tutto il lavoro fatto durante il weekend, cioè ieri e oggi, fino alla gara sia stato praticamente inutile. Adesso è come se oggi fosse stato il mio FP2. Devo continuare a migliorare. Il venerdì faccio molta fatica a mettere insieme tutti gli elementi e arrivo sempre in ritardo rispetto alla domenica. Devo capire il motivo per poter lottare nella seconda metà della stagione".

"In questo momento il problema principale è l'anteriore: perdo molto il davanti nelle curve a sinistra. Per me è davvero difficile guidare. Non è che mi manchi la fiducia: la fiducia c'è, ma continuo a perdere l'anteriore. Per questo non riesco a mantenere velocità di percorrenza in curva ed è questo il problema principale".

Per concludere, Martin ha anche voluto dedicare un pensiero a Marco Bezzecchi, infortunatosi questa mattina alla clavicola dopo una caduta nel punto più veloce della pista tedesca.

"voglio mandare ancora una volta tutto il mio sostegno a Marco, perché non è bello vederlo attraversare questo periodo difficile. Ma questo è il motociclismo: lui sa come si recupera da un infortunio. Se riesci a trarre qualcosa di positivo dai momenti difficili, come ho già detto, puoi tornare ancora più forte e con una mentalità migliore. È un pilota davvero forte e tornerà a lottare anche lui".