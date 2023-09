MotoGP | Martín: "Sono stato più veloce del vincitore del 2022”

Lo stato di forma che attualmente mostra Jorge Martin, lo sta rendendo più favorito al titolo rispetto a Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica sta sopportando una forte pressione ed è obbligato a vincere per la sua condizione da pilota ufficiale Ducati.

“Mi sento bene e posso fare un ritmo costante. Sono più veloce del vincitore dell’anno scorso”, ha spiegato Martin nel venerdì di Motegi dopo aver comandato le FP1 della mattina in 1’45”192 ed essersi qualificato direttamente per la Q2 con il quarto crono nel pomeriggio (1’43”843). In entrambi i casi, il portacolori Pramac ha girato sotto al tempo di Jack Miller (1’45”198), vincitore dello scorso anno su questa pista. Ma più che il tempo sul giro, ciò che spicca è il ritmo dello spagnolo, di cui è molto soddisfatto in ottica gara.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sul giro secco non mi sento così bene, non mi posso avvicinare a Brad Binder”, riconosce lo spagnolo. “Ma stiamo alzando molto il livello e già al mio quarto giro della mattina ho superato il tempo del giro veloce dell’anno scorso. Ma nel pomeriggio è stato superato ampiamente il record di Lorenzo”. Il maiorchino infatti deteneva il record a Motegi dal 2015, quando ancora si correva con pneumatici Bridgestone.

Martin, che un mese fa nel Gran Premio di Catalogna era a 66 punti di distacco dal leader Bagnaia, ora si trova a sole 13 lunghezze dal pilota Ducati. Lo spagnolo spera di ricucire ancora questo fine settimana se i problemi del campione in carica continuano, come si è visto durante le prove.

Per il portacolori Pramac, che è in uno stato di forma eccellente così come Marco Bezzecchi, la moto continua a funzionare perfettamente e non vuole toccarla troppo per evitare sorprese: “La moto è la stessa di Barcellona, semplicemente provo ad adattarmi alla pista”.