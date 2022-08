MotoGP | Martin: “Sono pronto a una grande seconda metà di stagione”

Carica lettore audio

Durante lo scorso Gran Premio d’Italia a fine maggio, Ducati aveva comunicato a Jorge Martin e ad Enea Bastianini che la decisione sul secondo pilota ufficiale della marca nel 2023 non sarebbe stata presa quel fine settimana, come si pensava all’inizio. La decisione infatti è stata posticipata al 31 agosto, vigilia del weekend di Misano.

Il costruttore bolognese aveva ritenuto che prendere una decisione in base all'evolversi degli eventi non sarebbe stato del tutto corretto, anche se all'epoca Bastianini aveva ottenuto tre vittorie e stava lottando per il campionato. Tuttavia, i dirigenti in rosso ritengono che a Martin non siano state date le stesse opportunità. Lo spagnolo è stato ostacolato da un infortunio (si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico il 6 giugno) e ha dovuto sostenere il peso dello sviluppo della Desmosedici GP22 insieme al suo compagno di squadra Pramac Johann Zarco, dato che i piloti ufficiali hanno scelto una moto ibrida per il 2021-22, mentre Enea ha goduto della stabilità di una moto che Pecco Bagnaia aveva definito "perfetta" l'anno precedente.

Fino a quel momento, nelle prime sette gare dell'anno, Bastianini aveva accumulato 94 punti contro i soli 28 di Martin, che aveva ottenuto solo un secondo posto in Argentina e un ottavo ad Austin, con cinque gare senza segnare punti. Da quell'incontro in Italia, le cose sono cambiate sostanzialmente, Enea ha inanellato due zeri consecutivi (Mugello e Barcellona), accumulando un totale di 24 punti nelle tre gare successive di Sachsenring, Assen e Silverstone.

Al contrario, Martin ha effettuato un cambiamento sostanziale e dal fine settimana italiano è andato a segno in tutte e cinque le gare disputate, con un secondo posto a Montmelo e un totale di 53 punti, più del doppio del suo rivale per la sella ufficiale nello stesso periodo.

"Quello che è cambiato nelle ultime gare è che ho capito meglio i limiti della nuova moto di quest'anno, sto iniziando a sfruttarla al meglio e mi sento molto meglio con la mano (destra)", ha detto Martín a Motorsport.com mentre si prepara per il Gran Premio d'Austria, che si svolgerà la prossima settimana. "Tutto questo mi ha dato più fiducia e controllo nelle gare", ha aggiunto lo spagnolo.

Oltre agli aspetti tecnici e fisici della moto, lo spagnolo ha cambiato anche il suo approccio ai weekend di gara, grazie anche a una conversazione avuta con i dirigenti Ducati che gli sta permettendo di vedere la versione migliore di se stesso: "La Ducati mi ha semplicemente chiesto di concentrarmi sul finire le gare, di riportare la mia mano al 100% e poi i risultati sarebbero arrivati. Penso che siamo sulla strada giusta".

L'ultima gara a Silverstone è stata l'unica delle ultime cinque in cui Enea ha concluso davanti a Jorge. L'italiano ha fatto quello che sa fare meglio, risparmiando le gomme nella prima metà e attaccando alla fine. Questa volta non lo ha aiutato a vincere, ma a superare Martin all'ultimo giro con il quarto posto in palio.

Jorge ha disputato un'ottima prima metà di gara, partendo ancora più indietro sulla griglia (9°) ha raggiunto posizioni da podio ed è rimasto nella top 5 per gli ultimi 15 giri (10 dei quali quarto): "Abbiamo già dimostrato con le pole o con i due secondi posti (Argentina e Catalunya), che possiamo essere molto competitivi. Anche l'ultima gara a Silverstone mi è piaciuta molto, soprattutto la prima parte".