MotoGP | Martin: "Sono il più veloce, mi vedo campione del mondo"

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna sarà per Jorge Martin una grande occasione di riscatto, dopo il grande errore di due settimane fa, sempre a Misano, che l’ha relegato nelle posizioni di rincalzo perdendo punti preziosi per il mondiale. Nonostante l’inciampo della strategia sbagliata, il pilota Pramac torna al tracciato dedicato a Marco Simoncelli da leader con 7 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia.

L’errore della gara è già alle spalle, ora Martin si prepara ad affrontare l’ultima gara europea prima della trasferta asiatica con l’obiettivo di continuare a comandare la classifica generale: “Ho già dimenticato quello che è successo due settimane fa, ma è anche vero che ho molta voglia di salire in moto. Sarà un fine settimana intenso, dove tutti saranno molto veloci, ma mi sento a mio agio e veloce. Sembra che non pioverà né sabato né domenica e questo mi permette di essere tranquillo in vista della gara”.

A distanza di due settimane dalla gara che gli ha quasi fatto perdere la leadership, Martin ha analizzato con la squadra tutto ciò che è accaduto e ha potuto constatare l’unione del team in un momento di difficoltà: “Nei momenti difficili possono accadere due cose: soffrire, questo sempre, e separarti perché alla fine uno si arrabbia, un altro ha un’opinione e un altro ancora un’altra. Oppure soffrire e unirsi. Credo che questa cosa ci unisca, capire il perché delle cose ci renderà più forti e migliori per lottare per il mondiale”.

Proprio nella lotta iridata, lo spagnolo è il favorito se si guarda la classifica. Tuttavia, il pilota Pramac continua a mantenere un profilo basso, per quanto sappia di potersela giocare ad armi pari con Pecco Bagnaia, suo diretto rivale: “Sì, mi vedo vincitore del Mondiale, sono ottimista e mi piace essere positivo. Corro sapendo che posso non vincerlo, ma corro anche sapendo che posso vincerlo, quindi darò il mio 100%. Penso che al momento sono il pilota più veloce e posso riuscirci”.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Continuo ad avere la stessa mentalità dell’anno scorso, la parte finale di stagione ci è congeniale. Misano era un punto chiave, sapere se potessi essere veloce come l’anno scorso era importante per me. Ho commesso un errore domenica, ma avrei potuto vincere tranquillamente. Tornare qui sarà un weekend difficile, ma poi ci saranno fine settimana con tanta energia, in cui correremo ogni settimana senza fermarci e questo mi fa sentire bene”, ha proseguito Martin parlando delle aspettative sulla trasferta asiatica, che lo motiva molto.

L’energia delle gare asiatiche dovrà attendere ancora un po’, perché ora è tempo di pensare a Misano, forte della coesione con la squadra dopo l’errore di domenica, ma anche dei test che hanno visto diverse novità: “La decisione della gara? Nei primi momenti è una bomba che esplode, alla fine quando prendi una decisione devi mantenerla al massimo. Non è andata bene, è chiaro”.

“Poi c’è stato il test di lunedì, quindi non abbiamo avuto una via di fuga. Oggi ci siamo riuniti e abbiamo analizzato tutto. Abbiamo un gruppo di messaggi con il team, mi piace per rimanere in contatto con il team e creare vicinanza. Il lunedì abbiamo provato una carena, un’elettronica nuove, cose che possono farci comodo in futuro. Ho lavorato molto con la gomma morbida, che è una cosa di cui ho avuto bisogno lo scorso gran premio e penso abbiamo compiuto un passo in avanti. Inoltre ci sono novità. Mancano sei gare e possono arrivare cose, non sarà molto, ma, almeno a me, nessuno ha detto che non ci saranno cose. Abbiamo una carena nuova e pezzi che stanno arrivando”, ha concluso.