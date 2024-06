MotoGP | Martin soffia la pole del Mugello a Bagnaia per 48 millesimi

La qualifica del Gran Premio d'Italia di MotoGP ci ha regalato uno strepitoso duello giocato sul filo dei millesimi tra i primi due contendenti al titolo, con le Ducati che ancora una volta hanno fatto la voce grossa al Mugello, prendendosi ben sei delle prime otto posizioni in griglia.

Alla fine sono stati appena 48 millesimi a dividere Jorge Martin e Pecco Bagnaia, con il portacolori del Prima Pramac Racing che ha fatto segnare il nuovo record del saliscendi toscano in 1'44"504, firmando in questo modo la sua 16° pole position nella classe regina.

Il campione del mondo in carica, dunque, scatterà dalla seconda casella nella Sprint di oggi pomeriggio, ma domani dovrà arretrare nella quinta a causa della penalità di tre posizioni in griglia che gli è stata inflitta per un impeding ad Alex Marquez nel corso del turno pomeridiano di ieri.

Bagnaia aveva provato a diversificare la strategia, tornando in pista da solo per il secondo tentativo, ma una sbacchettata alla Bucine gli ha impedito di provare a limare quei pochi millesimi che già lo separavano da "Martinator". E in questo caso va sottolineato che entrambi hanno fatto segnare il loro miglior crono proprio al primo giro lanciato della Q2.

A completare la prima fila c'è un ottimo Maverick Vinales, che è l'unico ad essere riuscito ad infilarsi in mezzo alle Ducati con la sua Aprilia. Ieri aveva detto di aver bisogno di una scia per coprire le carenze della sua RS-GP sul lungo rettilineo del Mugello ed oggi ne ha trovata una ideale, visto che il suo 1'44"687 è arrivato nel codone di Bagnaia.

In quarta posizione c'è un Marc Marquez che probabilmente ha sprecato una grande occasione: il pilota del Gresini Racing, infatti, si è steso alla Scarperia quando nei primi due settori aveva accumulato un margine di oltre due decimi. Tra le altre cose, in precedenza, nello stesso punto c'era stato un episodio curioso con Pedro Acosta, quando durante l'out lap aveva frenato bruscamente davanti al pilota della GasGas Tech3, che si era lamentato abbastanza.

Accanto all'otto volte campione del mondo, in seconda fila oggi ci saranno poi le altre due Ducati di Enea Bastianini e di Franco Morbidelli, che nella Q1 si era preso temporaneamente il record della pista, trovando poi una bella conferma in Q2: i primi sei, infatti, hanno girato tutti sotto all'1'45".

L'unica KTM ad aver centrato la Q2 alla fine è stata quella di Acosta, ma il rookie spagnolo non è riuscito ad infilarsi nelle prime due file e quindi dovrà accontentarsi del settimo posto in griglia, davanti all'altra GP23 di Alex Marquez e all'altra Aprilia ufficiale di Aleix Espargaro.

Dopo il grande secondo tempo di ieri, Alex Rins è rientrato un po' nei ranghi con la sua Yamaha, anche se di questi tempi un decimo posto in griglia a sette decimi dalla pole è un risultato che può essere accolto positivamente dalla Casa di Iwata. Il quadro dei 12 che hanno disputato la Q2 si completa poi con le due Aprilia del Trackhouse Racing, con Miguel Oliveira che precede il compagno Raul Fernandez, che si è guadagnato il pass nella Q1.

Come detto, quella di Acosta è la sola KTM ad aver centrato la Q2. Brad Binder, infatti, è stato il primo degli esclusi al termine della Q1, anche se per appena poco più di un decimo. Più sfortunato di lui Fabio Di Giannantonio, che è stato costretto a chiudere il gas dopo aver fatto segnare due caschi rossi nei primi due settori a causa della bandiera gialla provocata da Pol Espargaro e quindi scatterà 14°.

Il pilota spagnolo, impegnato come wild card della KTM, ha perso il posteriore in uscita dal Correntaio ed è scivolato, venendo tra l'altro evitato di un soffio da Takaaki Nakagami che arrivava alle sue spalle. Fortunatamente si è risolto tutto solo con un brivido, ma "Polyccio" si andrà a schierare in 21° piazzata, con il giapponese della Honda LCR che invece è 23°.

Tra gli eliminati figura ancora una volta Fabio Quartararo, che ha pagato a carissimo prezzo quei 19 millesimi che ieri gli hanno impedito di staccare il pass diretto per la Q2. "El Diablo", dunque, andrà a schierare la sua Yamaha in 15° posizione.

Eliminato anche Marco Bezzecchi, che aprirà la sesta fila con la seconda Ducati della Pertamina Enduro VR46, e in questa sarà affiancato dalle due Honda di Joan Mir e Johann Zarco. Con il nuovo pacchetto aerodinamico la RC213V sembra aver fatto dei progressi, ma il gap è rimasto di oltre un secondo anche in Q1, anche se va sottolineato che Morbidelli aveva stampato un tempone.

Chi continua a faticare davvero tanto è Luca Marini, che ancora una volta chiude il gruppo con la seconda Honda ufficiale, alle spalle anche del collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori, che invece è 22°. Da dimenticare, però, anche la qualifica di Jack Miller, solamente 19° con la sua KTM.

Classifica Q2

Classifica Q1