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MotoGP | Martin si scusa sui social: "Mi dispiace molto, ma grazie a Dio stiamo tutti bene"

Il pilota dell'Aprilia ha fatto ammenda per la maxicarambola che ha generato al via del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, coinvolgendo anche il compagno di squadra Marco Bezzecchi, oltre a Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio, per il quale è stato sanzionato con una doppia long lap penalty da scontare a Brno.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dopo averlo fatto all'interno del box dell'Aprilia, Jorge Martin ha scelto i suoi canali social per scusarsi pubblicamente per l'incidente avvenuto al via del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, che oltre a lui ha eliminato il suo compagno Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e Fermin Aldeguer, rovinando anche la gara di Fabio Di Giannantonio.

Il pilota dell'Aprilia è andato a staccare all'interno della curva 1, dove il nuovo asfalto offriva poco grip, e ha perso l'anteriore della sua RS-GP, finendo per travolgere la moto gemella di Bezzecchi e dando il via ad un domino che ha coinvolto anche gli altri piloti che abbiamo già citato.

 

Fortunatamente, nonostante si sia trattato di un incidente abbastanza cruento da vedere, le conseguenze sono state minori per tutti, perché nessuno ha riportato fratture e il bollettino medico parla solo di forti contusioni. 

Resta però un errore che ha provocato un doppio zero pesante per i due piloti della Casa di Noale, che comunque continuano a comandare la classifica iridata, ma con un Marc Marquez che con la vittoria di ieri si è riavvicinato a 72 punti da Bezzecchi. Inoltre, "Martinator" ha già reso in salita anche il suo GP di Repubblica Ceca, perché a Brno dovrà scontare una doppia long lap penalty nella gara lunga, essendo stato giustamente ritenuto colpevole dell'accaduto.

Se non altro, il madrileno non ha avuto problemi ad assumersi le sue responsabilità per quello che il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha definito "un errore non da campione del mondo, che un pilota come Jorge non deve fare".

 

"Vorrei scusarmi con tutti i miei colleghi che sono stati coinvolti nell'incidente di oggi durante il primo giro della gara. Ho perso il controllo della moto e, purtroppo, questo ha provocato una caduta a catena che non sono riuscito ad evitare. La cosa più importante è che, grazie a Dio, stiamo tutti bene. In situazioni come questa, è l'unica cosa che conta davvero", ha scritto Martin sul suo profilo Instagram.

"Mi dispiace molto per le conseguenze che questo incidente può aver avuto per loro, per i loro team e per le loro carriere. Non vorresti mai trovarti coinvolto in una situazione del genere. Grazie per tutti i messaggi di sostegno, per la comprensione e per il rispetto che mi avete dimostrato oggi", ha aggiunto.

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