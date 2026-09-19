MotoGP | Martin si prende pole e record al Red Bull Ring, beffati per pochi millesimi Marquez e Acosta

Difficilmente si sarebbe potuto chiedere di più alle qualifiche del Gran Premio d'Austria di MotoGP, perché davanti a tutti al Red Bull Ring scatteranno i due piloti che al momento comandano la classifica iridata a braccetto.

Jorge Martin era arrivato a Spielberg con un timore legato alle condizioni del suo braccio destro, che aveva sofferto di un problema di sindrome compartimentale a Misano, ma non sembra averlo rallentato troppo perché il pilota dell'Aprilia si è preso in un colpo solo sia la pole position che il nuovo record della pista.

Il madrileno infatti è riuscito ad alzare l'asticella fino ad un 1'27"917 che gli è valso la quarta partenza al palo su questa pista (record assoluto), che gli ha regalato anche il primo successo in carriera nella classe regina, a cui non è riuscito a replicare neppure il suo rivale Marc Marquez. E il pilota della Ducati ci ha provato fino alla fine, come dimostrato dalle due sbacchettate che ha fatto all'ultimo giro, prima di alzare bandiera bianca ed arrendersi a chiudere 15 millesimi da "Martinator". Tra i due comunque si prospetta un grande duello.

Se c'è un deluso al termine di questa Q2 è senza ombra di dubbio Pedro Acosta, che ieri veniva indicato come il grande favorito da tutti dopo un venerdì da grande protagonista. Anche il pilota della KTM se l'è giocata sul filo dei millesimi, riuscendo pure lui a scendere sotto all'1'28", ma dovrà accontentarsi di andare a schierare la sua RC16 in terza posizione.

Proprio come aveva mostrato ieri, al momento sembra un passetto più indietro Marco Bezzecchi, che alla fine è riuscito ad andare a piazzare la sua Aprilia al quarto posto, ma con un ritardo di 249 millesimi nei confronti della RS-GP gemella. Dal quinto in giù poi i gap arrivano addirittura a superare il mezzo secondo, ma Ai Ogura si merita un bravo per il quinto posto della sua Aprilia Trackhouse, perché non dobbiamo dimenticare che è al rientro ad una ventina di giorni da un'operazione al pollice sinistro.

La seconda fila si completa poi con Alex Marquez, che però si è privato dell'ultimo tentativo a causa di una scivolata in ingresso della curva 1, dalla quale si è rialzato senza conseguenze, ma anche senza la possibilità di migliorare l'1'28"473 che è valso il sesto posto alla sua Ducati del Gresini Racing.

Finalmente si registra un passo avanti anche per Pecco Bagnaia, che per la prima volta dopo la pausa estiva è riuscito ad entrare in Q2, seppur passando dalla Q1. Una volta in Q2, il piemontese poi è riuscito ad allinearsi alle altre Ducati che non siano quella di Marc Marquez, perché si è infilato esattamente in mezzo tra quella di Alex Marquez e quella di Fabio Di Giannantonio, ottavo quindi con la moto della Pertamina Enduro VR46. Segno che forse questa volta è riuscito almeno a sfruttare il potenziale della GP26.

Su una pista sulla quale conta così tanto il motore, va considerata una vera e propria impresa la terza fila conquistata da Fabio Quartararo, che è riuscito ad infilare la sua Yamaha in nona posizione, rifilando una lezione davvero pesante agli altri colleghi in sella alle M1, tutti eliminati in Q1. Probabilmente però anche il motore V4 della Casa di Iwata inizia a fare qualche piccolo progresso.

La quarta fila si apre con l'unica Honda nelle prime 12 posizioni, che è quella di Johann Zarco, che insieme a Bagnaia è riuscito a qualificarsi nella Q1 e poi ha sfruttato l'unica gomma nuova a sua disposizione per infilarsi decimo in 1'28"632, davanti alla KTM di Brad Binder, che dopo la Q2 diretta ha rimediato oltre sette da Acosta, ed alla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.

Il weekend austriaco si sta confermando piuttosto indigesto per Raul Fernandez, che non è riuscito a portare la sua Aprilia del Trackhouse Racing in Q2, rimanendo fuori per 118 millesimi ed essendo costretto ad andare a schierarla in 13° posizione.

Dopo aver chiuso addirittura secondo nella FP1 di ieri, Pol Espargaro si è iscritto all'elenco degli eliminati con la KTM Tech3 sulla quale sostituisce l'infortunato Maverick Vinales. Il pilota spagnolo precede la Honda di un Luca Marini che dopo l'acuto di Misano è tornato a faticare quando si tratta di andare a fare il time attack.

La sesta fila si apre con la Honda LCR di Diogo Moreira, che precede un Enea Bastianini particolarmente in difficoltà anche su una pista sulla quale le KTM si stanno mostrando più a loro agio. Ed essere alle spalle anche del collaudatore della Casa di Mattighofen non depone sicuramente a favore del riminese, che ormai però ci ha abituati a sfoderare delle grandi rimonte alla domenica.

Bisogna scendere in settima fila, in 19° posizione, per trovare la Ducati della Pertamina Enduro VR46 affidata a Franco Morbidelli, che si ritrova dietro anche a Takaaki Nakagami, collaudatore Honda che questo fine settimana deve prendere il posto dell'indisponibile Joan Mir, ancora alle prese con il malessere fisico che lo aveva costretto al ritiro a Misano.

Se Quartararo è riuscito a centrare l'accesso diretto alla Q2 ieri, è veramente notte fonda per le altre Yamaha, che chiudono lo schieramento con nell'ordine Alex Rins, Jack Miller ed un Toprak Razgatlioglu che in questo weekend si è ritrovato quasi sempre in coda al gruppo ed anche in Q1 ha pagato quasi quattro decimi nei confronti del vicino di box.