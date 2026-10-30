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MotoGP | Martin si ferma dopo 3 giri nel pomeriggio, Bonora: "Deciso coi medici per preservare le sue energie"

Dopo essere stato dichiarato "fit" per il resto del weekend, il pilota dell'Aprilia si è fermato quasi subito nella sessione pomeridiana del venerdì di Sepang. L'obiettivo dichiarato è quello di preservare più forze possibile in vista delle qualifiche e della Sprint di domani, che non saranno semplici dovendo convivere con il radio fratturato.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 30 ott 2026, 11:18

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martin sapeva esattamente a cosa andavo incontro, ma la posta in palio era troppo importante per non provarci. Dopo aver ottenuto il "fit" per la FP1 nella giornata di ieri, il pilota dell'Aprilia ha infatti provato a scendere in pista nella prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia di MotoGP nonostante la frattura del radio destro, fortunatamente composta, rimediata sei giorni fa a Phillip Island.

Con soli 10 punti da recuperare sul leader Marc Marquez, non provarci neanche non era neppure un'opzione, ma sicuramente quello vissuto da "Martinator" non è stato un venerdì semplice.

Dopo essersi sottoposto ad un'infiltrazione ed aver preso anche degli antidolorifici, nella FP1 il pilota spagnolo è riuscito a completare 12 tornate, con un 2'00"747, che lo ha piazzato al 20° posto, staccato di 1"835 nei confronti del miglior tempo della Ducati #93. Prestazione che comunque gli ha consentito di ottenere dal dottor Angel Charte, il responsabile medico della MotoGP, il "fit" per proseguire il resto del weekend.

Tuttavia, nella sessione pomeridiana la situazione è peggiorata abbastanza rapidamente. Alla prima uscita è subito riuscito a migliorare il suo tempo, scendendo a 1'59"670 nel corso del secondo giro. Nella tornata successiva però ha vissuto un bel brivido, perché l'anteriore della sua RS-GP si è chiuso all'ingresso della curva 12.

Pur essendo riuscito ad evitare la caduta, il campione del mondo 2024 ha però optato per la prudenza, prendendo la via dei box e decidendo di interrompere la sua giornata quando mancavano ancora 40 minuti alla bandiera a scacchi, con l'obiettivo di preservarsi per domani, quando le qualifiche e la Sprint richiederanno uno sforzo fisico molto importante.

"Insieme ai medici abbiamo deciso tutti insieme di non proseguire e di aspettare che arrivi il suo momento, per rivederlo domani mattina. Perché, sì, al momento, se si vuole fare il tempo sul giro, se si vuole tentare il time attack, per lui è difficile gestire la potenza", ha spiegato a caldo il team manager dell'Aprilia, Paolo Bonora, ai microfoni di MotoGP.com.

"Quindi è meglio non correre alcun rischio, assolutamente. E abbiamo deciso tutti insieme, in particolare insieme ai medici, di non proseguire durante questa sessione, di preservare le sue energie in vista delle sessioni di sabato e domenica", ha aggiunto.

Quando poi gli è stato domandato se sia stato lo spavento vissuto prima di rientrare ai box a far scegliere la prudenza, ha proseguito: "Per niente in realtà. La affrontiamo in modo molto obiettivo, basandoci essenzialmente sulla situazione clinica, quindi senza lasciarci influenzare dall'allarmismo, ma prendendo la decisione solo dopo la visita medica".

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