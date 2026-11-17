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MotoGP | Martin si aggrappa alla speranza: "Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori"

Il pilota dell'Aprilia, ancora alle prese con la frattura del radio rimediata in Australia, sente un miglioramento dopo la settimana di pausa e proverà a fare del suo meglio a Portimao, pur sapendo che non sarà semplice negare il match point a Marc Marquez. Nell'altro lato del box, Bezzecchi vuole proseguire sull'onda delle due recenti vittorie.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 17 nov 2026, 17:32

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La speranza è l'ultima a morire. E' una frase a volte anche abusata nel mondo dello sport, soprattutto quando in ballo ci sono dei traguardi importanti. Ma è a questa che si aggrappa Jorge Martin a pochi giorni dal penultimo appuntamento stagionale della MotoGP, il Gran Premio del Portogallo che si disputerà questo fine settimana a Portimao.

Il pilota dell'Aprilia è stato stoico a tenere accesa questa fiammella in Qatar, dove, a sole due settimane dalla frattura del radio destro rimediata in Australia, è riuscito addirittura a salire sul podio della Sprint, chiudendo terzo, e poi a piazzarsi settimo nella gara lunga.

Risultati che hanno negato a Marc Marquez quel primo match point iridato che si era costruito in vista del weekend di Lusail, anche se il ducatista, forte del successo nella gara breve e del secondo posto in quella domenicale del Qatar, si è portato ad una manciata di punti dalla conquista della sua decima corona iridata, l'ottava in MotoGP.

I due spagnoli arrivano infatti in Algarve separati tra loro da ben 60 punti. Dunque, a "Martinator" servirebbe un mezzo miracolo per riuscire a recuperare almeno 24 punti nei confronti del #93 e spostare la contesa a Valencia. Quel che è certo però è che ci proverà, perché ha assicurato che la settimana di pausa dopo il weekend qatarino gli ha fatto molto bene dal punto di vista fisico.

"Sono pronto per affrontare le ultime due settimane di campionato. Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori, con l’obiettivo di fare del mio meglio insieme ad Aprilia e a tutto il mio team. Ho tanta voglia di correre a Portimao, è una pista che mi piace", ha detto Martin.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Nell'altro lato del box della Casa di Noale, c'è ancora una speranza anche per Marco Bezzecchi, anche se quella del pilota riminese sembra più legata ai numeri che alla realtà. Per lui il gap è di 74 punti, quindi esattamente quelli in palio negli ultimi due weekend della stagione.

Fare i conti, dunque, è molto semplice: avrebbe bisogno di vincere tutte e quattro le gare e sperare che Marquez non faccia neanche un punto. Uno scenario che potremmo quasi definire fantascientifico. L'unico pensiero di "Simply the Bez" comunque è quello di cercare di chiudere al meglio, visto che ora sembra aver ritrovato la velocità dell'inizio dell'anno, grazie alla quale ha vinto due delle ultime tre gare domenicali.

"Sono contento di tornare in Europa, sarà bello rivedere tutti i nostri tifosi. Portimao è una pista bellissima e molto divertente. Saranno due gare importanti, per cui cercheremo di fare un buon lavoro insieme a tutta la squadra e ad Aprilia e di chiudere al meglio questa stagione", ha aggiunto Bezzecchi.

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