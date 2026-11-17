Ultime notizie
MotoGP Portogallo
MotoGP | Martin si aggrappa alla speranza: "Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori"
Il pilota dell'Aprilia, ancora alle prese con la frattura del radio rimediata in Australia, sente un miglioramento dopo la settimana di pausa e proverà a fare del suo meglio a Portimao, pur sapendo che non sarà semplice negare il match point a Marc Marquez. Nell'altro lato del box, Bezzecchi vuole proseguire sull'onda delle due recenti vittorie.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 17 nov 2026, 17:32
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
La speranza è l'ultima a morire. E' una frase a volte anche abusata nel mondo dello sport, soprattutto quando in ballo ci sono dei traguardi importanti. Ma è a questa che si aggrappa Jorge Martin a pochi giorni dal penultimo appuntamento stagionale della MotoGP, il Gran Premio del Portogallo che si disputerà questo fine settimana a Portimao.
Il pilota dell'Aprilia è stato stoico a tenere accesa questa fiammella in Qatar, dove, a sole due settimane dalla frattura del radio destro rimediata in Australia, è riuscito addirittura a salire sul podio della Sprint, chiudendo terzo, e poi a piazzarsi settimo nella gara lunga.
Risultati che hanno negato a Marc Marquez quel primo match point iridato che si era costruito in vista del weekend di Lusail, anche se il ducatista, forte del successo nella gara breve e del secondo posto in quella domenicale del Qatar, si è portato ad una manciata di punti dalla conquista della sua decima corona iridata, l'ottava in MotoGP.
I due spagnoli arrivano infatti in Algarve separati tra loro da ben 60 punti. Dunque, a "Martinator" servirebbe un mezzo miracolo per riuscire a recuperare almeno 24 punti nei confronti del #93 e spostare la contesa a Valencia. Quel che è certo però è che ci proverà, perché ha assicurato che la settimana di pausa dopo il weekend qatarino gli ha fatto molto bene dal punto di vista fisico.
"Sono pronto per affrontare le ultime due settimane di campionato. Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori, con l’obiettivo di fare del mio meglio insieme ad Aprilia e a tutto il mio team. Ho tanta voglia di correre a Portimao, è una pista che mi piace", ha detto Martin.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images
Nell'altro lato del box della Casa di Noale, c'è ancora una speranza anche per Marco Bezzecchi, anche se quella del pilota riminese sembra più legata ai numeri che alla realtà. Per lui il gap è di 74 punti, quindi esattamente quelli in palio negli ultimi due weekend della stagione.
Fare i conti, dunque, è molto semplice: avrebbe bisogno di vincere tutte e quattro le gare e sperare che Marquez non faccia neanche un punto. Uno scenario che potremmo quasi definire fantascientifico. L'unico pensiero di "Simply the Bez" comunque è quello di cercare di chiudere al meglio, visto che ora sembra aver ritrovato la velocità dell'inizio dell'anno, grazie alla quale ha vinto due delle ultime tre gare domenicali.
"Sono contento di tornare in Europa, sarà bello rivedere tutti i nostri tifosi. Portimao è una pista bellissima e molto divertente. Saranno due gare importanti, per cui cercheremo di fare un buon lavoro insieme a tutta la squadra e ad Aprilia e di chiudere al meglio questa stagione", ha aggiunto Bezzecchi.
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | I numeri che rivelano come le Sprint abbiano ribaltato la lotta per il titolo
MotoGPMotoGP | Aprilia: la RS-GP 2027 mostra soluzioni aerodinamiche innovative sull'ala anteriore
MotoGPMotoGP | Gli infortuni si susseguono a raffica: per quanto può ancora andare avanti così?
MotoGPMotoGP | Honda spiega perché le 850cc non sono così lontane delle 1.000cc
MotoGPMotoGP | David Alonso ha provato la Honda in un test privato a Sepang
MotoGPMotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Portogallo
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Honda spiega perché le 850cc non sono così lontane delle 1.000cc
Prossimo Articolo MotoGP | Taramasso: "La curiosità di Portimao è la gomma posteriore media, perché è simmetrica"
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Matteo Nugnes
MotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni
MotoGP
MotoGP
Portogallo
8 h
MotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni
MotoGP | Taramasso: "La curiosità di Portimao è la gomma posteriore media, perché è simmetrica"
MotoGP
MotoGP
Portogallo
15 h
MotoGP | Taramasso: "La curiosità di Portimao è la gomma posteriore media, perché è simmetrica"
MotoGP | Bagnaia salta Portimao, ma spera per Valencia. Sulla sua Ducati correrà Lecuona
MotoGP
MotoGP
Portogallo
2 g
MotoGP | Bagnaia salta Portimao, ma spera per Valencia. Sulla sua Ducati correrà Lecuona
More from
Jorge Martin
MotoGP | I numeri che rivelano come le Sprint abbiano ribaltato la lotta per il titolo
MotoGP
MotoGP
Qatar
3 g
MotoGP | I numeri che rivelano come le Sprint abbiano ribaltato la lotta per il titolo
MotoGP | Rivola: "Quello che ha fatto Martin in Qatar è un miracolo"
MotoGP
MotoGP
Qatar
6 g
MotoGP | Rivola: "Quello che ha fatto Martin in Qatar è un miracolo"
MotoGP | Dovizioso: "Bezzecchi e Aprilia più veloci di Marquez e Ducati, hanno buttato via il Mondiale"
MotoGP
MotoGP
Qatar
7 g
MotoGP | Dovizioso: "Bezzecchi e Aprilia più veloci di Marquez e Ducati, hanno buttato via il Mondiale"
More from
Aprilia Racing Team
MotoGP | Il titolo Costruttori: la grande sfida che resta ad Aprilia in questa stagione
MotoGP
MotoGP 7 h
MotoGP | Il titolo Costruttori: la grande sfida che resta ad Aprilia in questa stagione
Superato il Gran Premio del Qatar di MotoGP, ora è il momento di curarne le cicatrici
MotoGP
MotoGP
Qatar
6 g
Superato il Gran Premio del Qatar di MotoGP, ora è il momento di curarne le cicatrici
MotoGP | Il curioso record di Bezzecchi: le prime 12 vittorie in top class su 12 circuiti diversi
MotoGP
MotoGP
Qatar
7 g
MotoGP | Il curioso record di Bezzecchi: le prime 12 vittorie in top class su 12 circuiti diversi
Ultime notizie
F1 | Cadillac dà ancora fiducia a Bottas: Valtteri ha rinnovato per il 2027 battendo Herta e Vesti
Formula 1
F1 Formula 1 4 h
F1 | Cadillac dà ancora fiducia a Bottas: Valtteri ha rinnovato per il 2027 battendo Herta e Vesti
Ferrari, così la storia ispira le nuove forme del Cavallino
Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari, così la storia ispira le nuove forme del Cavallino
F1 | Aston Martin: a Las Vegas in FP1 ci sarà Crawford sulla AMR26 di Alonso
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas
6 h
F1 | Aston Martin: a Las Vegas in FP1 ci sarà Crawford sulla AMR26 di Alonso
MotoGP | Il titolo Costruttori: la grande sfida che resta ad Aprilia in questa stagione
MotoGP
MtGP MotoGP 7 h
MotoGP | Il titolo Costruttori: la grande sfida che resta ad Aprilia in questa stagione
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti