MotoGP | Martin: "Se una giornata storta vuol dire podio, io firmo"

Il pilota del Prima Pramac Racing è scattato dalla prima fila ma non è partito forte e ha perso posizioni fino a scendere al sesto posto, da dove ha dovuto rimboccarsi le maniche per risalire fino al secondo, molto vicino a Maverick Vinales, con il quale sembrava potersi giocare la vittoria, approfittando anche di un errore che ha fatto perdere posizioni a Pecco Bagnaia.

Tuttavia, lo spagnolo è arrivato alla fine con le gomme al limite e con la pressione di quella anteriore piuttosto alta, quindi non ha potuto né attaccare Maverick né difendersi da uno spettacolare Marc Marquez, che lo ha superato all'ultimo giro.

"È stato molto difficile, la partenza è stata pessima, poi ho cercato di essere competitivo, ma ho avuto problemi sul retro della moto e sull'anteriore mi si era surriscaldata la gomma. Speriamo di poter dare di più domani", ha riassunto Jorge Martin.

La chiave del risultato è stata la partenza, quando non è riuscito a essere efficace. "Ho perso diverse posizioni e mi sono trovato nel mezzo del gruppo. Se fossi stato primo sarebbe stato molto diverso, ma ero molto indietro e, poco a poco, ho provato a recuperare".

Come già accaduto nell'ultimo giorno di test in Qatar e nella Sprint di Lusail, la nuova Desmosedici GP24 di "Martinator" ha avuto problemi di vibrazioni.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ho avuto di nuovo molti problemi con le vibrazioni al posteriore: spero che troveremo una soluzione, perché se è così soffriremo in ogni Sprint. Penso che senza di esse avrei potuto attaccare Maverick, ero più forte di lui, ma la pressione delle mie gomme era troppo alta e non ho potuto difendermi. Ho dovuto sopravvivere perché non potevo frenare forte e Marc mi ha passato", ha detto.

"Ma se una giornata storta significa un podio, ci metto la firma. Spero di migliorare domani, di trovare qualcosa che mi dia più velocità e soprattutto di riuscire a sorpassare, che era la chiave", ha aggiunto.

All'ultimo giro Marquez ha attaccato Martin con una manovra spettacolare all'interno della curva 5.

"Non mi aspettavo che mi superasse in quel momento, ma ero già al limite e ho dovuto frenare molto presto perché soffrivo con la gomma anteriore. Quando l'ho visto ho risollevato la moto, poi ho cercato di stare vicino nel caso in cui avesse commesso un errore, ma ero molto al limite. Alla fine però ho guadagnato qualche punto e va bene così", ha dichiarato.

Per quanto riguarda il problema delle vibrazioni, Martin spera di non doverci fare i conti anche domani.

"Il fatto di aver tirato così tanto all'inizio della gara è la causa delle vibrazioni con la gomma morbida. Con la gomma media non abbiamo avuto problemi per tutto il weekend, quindi spero che domani, con quella gomma, potremo andare meglio in gara e non soffrire così tanto", ha concluso.